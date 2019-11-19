Severek yediğimiz kuruyemişte büyük tehlike!

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, kuruyemişlerdeki aflatoksin riskine karşı tüketicileri uyarıyor. Badem ve yer fıstığının tüketiciye ulaşmasında uzun bir yoldan geldiğini anlatan Samim Saner, ürünlerin üzerinde gözle görülmeyen bazı küfler aflatoksin denilen bir toksinin oluşabildiğini belirtti.

Samim Saner, aflatoksin küfünün Dünya Sağlık Örgütü'nce kansere yol açan maddeler listesinde bir numaralı kanserojen madde olarak listelenmiş olduğuna dikkat çekti.

Saner, badem ve yer fıstığı gibi kuruyemişleri alırken aflatoksin riskine karşı madde madde dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

-Ürünün resmi kontrollerden geçmiş olduğundan emin olunması,

-Nerede, kimin tarafından üretildiğinin bilinmesi,

-Tavsiye edilen tüketim tarihinin (TETT) bilinmesi,

-El değmeden tüketiciye ulaştığından emin olunması,

-Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izinli ve resmi kontrollerden geçen ürünlerin tercih edilmesi,

-Üretildikten sonra dış etkenlere karşı koruyucu paketle tüketiciye ulaşmış olması,

Samim Saner, bu maddelere dikkat edilmesi aflatoksin küfünün yol açabileceği karaciğer kanserinden korunmak anlamına da geliyor diyerek tüketicileri uyardı.

İYİ YAĞLAR, DEPO YAĞLARI KOVAR

Uzman Diyetisyen Berrin Yiğit, yağlı tohumların iyi tohumlar olduğunu ve iyi yağların depo yağları vücuttan kovduğunu bu nedenle, badem ve yer fıstığının tüketiminin önemli olduğunu belirtti. Açlığı kontrol etmek için ara öğünlerde badem ve yer fıstığı gibi yağlı tohumların iyi birer alternatif olacağına değinen Yiğit, porsiyon olarak ise günde 20 adet badem, 40 adet yer fıstığı tüketilebileceğini vurguladı.

KURUYEMİŞTE PAKET ÜRÜNÜ KORUYOR

Berrin Yiğit, badem ve yer fıstığının yanısıra açıkta satılan diğer ürünlerdeki aflatoksin riskine karşı da tüketicilere tavsiyelerde bulundu. Yiğit, “Paketli ürünlere karşı bir ön yargı olmasına rağmen özellikle kuruyemişte ürünün doğal faydasını korumak için önemli. Paket, kuruyemişte oksijen temasını engelleyerek tavsiye edilen tüketim tarihine kadar ürünü taze tutuyor. Aynı zamanda paket üzerinde ne zaman üretildiği ve ne zaman tüketilmesi gerektiği detayları yer alıyor” diyerek Samim Saner’in uyarılarına yeniden dikkat çekiyor.