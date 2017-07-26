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  4. 26 Temmuz 2017 10:07

Tavuğu pişirmeden önce sakın yıkamayın

Tavuğu pişirmeden önce yıkıyorsanız bu alışkanlığınızın zararlarını öğrendikten sonra vazgeçeceksiniz.

Tavuğu pişirmeden önce sakın yıkamayın
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Birleşik Krallık Gıda Standartları Dairesi , tavuğun pişirmeden önce yıkanmasının zararlı olduğunu açıkladı. Sebebi ise oldukça basit.

Tavuğun üzerinde bulunan kampilobakter bakterileri tavuğu yıkadığınızda su damlaları yoluyla çalıştığınız alana, üzerinize ve etrafa yayılır.

Çiğ tavukta bulunan bu tür bakteri ciddi sinir hasarına ve komplikasyonlara neden olabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar çiğ tavuğun paketinin açıldıktan sonra bir an önce pişirilmeye hazırlanması ve yıkanmaması gerektiğini vurguluyor.

Tavuk, gıda zehirlenmesine neden olan besinlerin başında geliyor.

Zehirlenmenin belirtileri, ishal, mide krampları ve mide bulantıları, ateş ve halsizlik olarak belirtildi.

 

tavuk pişirme
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