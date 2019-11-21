Yerken sizi öldürebilecek 5 yiyecek!

BBC Türkçe'nin haberine göre; gerekli önlemler alınmazsa bir takım yiyecekler sizi hasta edebilir ve mide bulantısınan psikoza kadar pekçok rahatsızlığa hatta ölüme bile yol açabilir.

Aşağıda sıralanan beş gıda tüketilirken özellikle dikkatli olunmalı. Aslında, alınan önlemler konusunda emin değilseniz, en iyisi tamamen uzak durmak.

1. Balon Balığı

Tehlikeli balon balığı, Japonya'da sevilen yiyeceklerden. Balon balığı ölümcül bir tür. Bu balıkta tetrodotoksin bulunuyor, etkilerinin hızı ve şiddeti korkutan bir zehir ve siyanürden bile daha ölümcül.

Ancak risklere karşın, balon balığı bazı ülkelerde aranan bir lezzet. Japonya'da fugu (hazırlanmış balon balığına verilen ad) sık sık çiğ yeniyor ya da çorbalara katılıyor. Şefler, bu balığı hazırlamak ve müşterilerine sunmak için birkaç yıllık eğitimden geçiriliyor.

Önemli olan, fugunun müşterilerin tabağına gidene dek zehirli kısımlarından, beyin, deri, yumurtalık, karaciğer ve bağırsaklarının temizlenmiş olması.

2. Casu Marzu peyniri

Bu peyniri benzerlerinden ayıran şey içindeki kurtçuklar. Kulağa çok iştah açıcı gelmeyebilir, ama İtalya'nın Sardunya Adası'nda bu peynirin çok seveni var. Casu marzu, tadı parmesan peynirine benzeyen pecorino peynirine, sinek larvaları eklenerek yapılıyor.

Küçük kurtçuklar zamanla peyniri yumuşatıyor ve yenecek hale geldiğinde ortası neredeyse sıvı oluyor. Tadının gorgonzola peynirine benzediği söyleniyor. Casu marzu, larva dışkıları nedeniyle çok keskin bir aromaya ve kendine has bir tada sahip.

Ancak bu peyniri yemek için göz önünde bulundurmanız gereken bazı şeyler var. Öncelikle, refleksleriniz iyi olmalı çünkü peyniri yerken içindeki kurtçuklar 15 santimetreye kadar havaya sıçrayabiliyor. Casu marzu peyniri, içideki kurtçukların dışkılarıyla keskin bir aromaya sahip oluyor.

İkincisiyse, bulunması çok zor. Casu mazru, Avrupa Birliği'nin ihraç için onay verdiği yiyecekler arasında değil. Üçüncüsü de, sağlık riski oluşturduğundan, sıklıkla "dünyanın en tehlikeli peyniri" diye tanımlanıyor.

Bu özellikle, kurtçuklar ölmüşse doğru bir ifade, çünkü kurtçukların ölmesi peynirin bozulduğu anlamına da geliyor. Bozuk casu marsu yemek, mide bulantısı, kusma ve ishale neden oluyor.

3. Işgın otu

Işgın otu, örneğin İngiliz mutfağında çok gözde bir yiyecek. Birçok gözde İngiliz tatlısı ve içeceğinde kullanılıyor. Işgın otu sapları, İngiliz mutfağında sık kullanılıyor. Ancak ışgın otu dikkatle hazırlanmalı, çünkü lezzetli saplara eşlik eden yapraklar zehirli.

Oksalik asit, büyük miktarlarda alınırsa minerallerin sindirimini azaltıyor ve böbrek taşına yol açabiliyor. Oksalik asit, yenen saplarda da bulunuyor, ancak miktarı yapraklardan çok daha az. Ölüme yol açması için yapraklardan çok büyük miktarlarda yemek gerekse de kimileri tamamen uzak durmayı tercih ediyor.

4. Barbunya fasulye ve soya fasulyesi

Çiğ barbunya fasulye de sindirimi zor bir yağ bulunuyor. Barbunya fasulye ve genel olarak baklagiller, sağlığa yararlı, ancak bazı türleri iyi hazırlanmazsa sizi hasta edebilir.

Soya fasulyesi ve kırmızı barbunya bu tip baklagillerden. Barbunyanın iyi tarafı, protein, lif, vitamin ve minerallerle dolu olması. Kötü tarafı ise içinde fitoemaglutinin adlı bir yağ bulunması.

Mide ağrısı ve kusmaya neden olabiliyor. İyi haberse, düzgün pişirirseniz bunlardan kaçınabilirsiniz. Soya fasulyesi de protein ve antioksidanlarla dolu.

Ancak, yiyeceklerin tamamen sindirilmesini önleyen tripsin adlı bir enzim de var. Hem barbunya hem de soya fasulyesinin 12 saat suda bırakılması ve kaynatılması gerekiyor.

5. Muskat

Bu ünlü baharat, Endonezya'ya özgü bir ağaçtan geliyor. Bazı kurabiyelerde ve pudinglerde kullanılıyor. Tatlıların dışında, patates, et, sos, sebze ve hatta içkilerde yer alıyor. Ancak çok fazla tüketilirse, korkunç yan etkiler yaratıyor. Bunlar, mide bulantısı, ağrı, nefes darlığı hatta felç ve psikolojik hastalıklar.

Muskattan gıda zehirlenmesi ise nadiren ölüme yol açabiliyor. Peki bu kadar çok muskat neden yenir? Çünkü muskat halüsinasyon yaratan etkileri için yüzyıllardır kullanılıyor.