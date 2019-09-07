Bilim insanları yaşlanma sürecini tersine çevirdi

Yapılan yeni çalışmaya göre bu kişilerin biyolojik yaşlarında ortalama iki buçuk yıllık bir kayıp yaşandı. Araştırma gönüllülerin bağışıklık sistemlerinin yanı sıra “epigenetik saatlerini” temsil eden genomlarındaki işaretlerin de zamanın geçmesine rağmen geliştiğini gösterdi.

Independent Türkçe’in çevirdiği makaleye göre, araştırmayı yürüten bilim insanları bulgular karşısında şaşkınlığa uğradı. Çalışmayı ilk kez yayımlayan Nature dergisine konuşan Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles’tan araştırmacı Steve Horvath, “Biyolojik saatin yavaşladığını görmeyi umuyordum ama geriye gideceğini beklemiyordum. Bu fütüristik hissettirdi” dedi.

Bilim insanları çalışmanın çok sınırlı sayıda katılımcıyla yapıldığına dikkat çekti. Buna göre yalnızca 9 kişi ilaç kokteylini içti ve çalışmada bir kontrol grubu da bulunmuyordu. Ancak bilim insanlarına göre eğer bu çalışma daha fazla araştırmayla da onaylanırsa sağlık hizmeti, hastalıkların tedavisi ve insanların yaşlanmaya bakış açılarına ilişkin çok büyük etkileri olabilir.

Çalışma kapsamında katılımcılara büyüme hormonu ve iki diyabet ilacı verildi. Ardından, katılımcıların yaşlanmaları üzerindeki etkilerini anlamak için ilaçların, bu kişilerin epigenetik saatlerine etkisi izlendi.

Epigenetik saat, vücuttaki epigenom tarafından ölçülüyor. İnsanlar yaşlandıkça DNA’larına kimyasal değişiklikler ya da etiketler ekleniyor ve bunlar yaşamları boyunca değişime uğruyor. Böylece bu etiketlere bakarak bir kişinin biyolojik yaşı ölçülebiliyor.

Araştırmacılar aslında büyüme hormonunun, vücudun bağışıklık fonksiyonlarına yardımcı olan ve göğüste bulunan timüs bezindeki dokuyu nasıl değiştireceğini incelemeyi amaçlamıştı. Bilim insanları katılımcılara büyüme hormonu vererek, normalde ergenlikten sonra küçülen timüs bezinin yeniden büyüyüp büyümeyeceğini görmeyi istedi.

Araştırmacılar daha sonra ilaçların katılımcıların epigenetik saatlerini nasıl değiştirdiğini inceledi. Analizler başladığında çalışma sona ermişti.

Profesör Horvath daha sonra her hastanın farklı yaşlarını anlamak için epigenetik saatin 4 farklı ölçüsüne baktı. Ve her birinin önemli ölçüde tersine döndüğünü gördü. Öyle ki sınırlı sayıda katılımcıya rağmen Profesör Horvath bulgularla ilgili iyimser düşünüyor.

Bilim insanları şimdi kontrollü bir çalışma ve farklı yaş grupları, etnik kökenler ve kadın katılımcılarla aynı etkileri daha fazla insan üzerinde test etmeyi umuyor.

Çalışma sona erdikten uzun süre sonra bile kan örneği veren katılımcılardan 6’sının kanında değişimler hala görülebiliyordu.

Kokteylde kullanılan ilaçların bazıları yaşa bağlı hastalıklarla mücadele için halihazırda araştırılıyor. Ancak bilim insanları bu ilaçlardan üçünün etkisinin keşfinin, birçok farklı ilacın test edilme şekli için büyük etkileri olabileceğini belirtiyor.