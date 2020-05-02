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  3. 02 Mayıs 2020 23:28

Bilim insanlarından can sıcak açıklama: 2022'ye kadar sürebilir!

ABD’de faaliyet gösteren Harvard Üniversitesi’ndeki bazı bilim insanları, koronavirüse karşı sosyal mesafenin 2022’ye kadar devam edebileceğini belirtti.

Bilim insanlarından can sıcak açıklama: 2022'ye kadar sürebilir!
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Ev karantinasının ve sosyal mesafenin, vaka sayılarının düşmesiyle eş zamanlı olarak kaldırılmasının salgının tekrar edeceği şüphesi doğururken, bilim insanları ikinci bir dalga olması halinde mevcut ortamda zorlanan sağlık sistemi ve çalışanlarının ikinci bir dalgayı kaldıramayacağını açıkladı.

Korona virüsü hakkında çok fazla bilinmeyen olduğunu vurgulayan bilim insanları, aşı ve tedavinin bulunmasının bile ilk etapta fazla etkili olmayacağını ifade etti.

Grip gibi korona virüsünün de belli dönemler insanların hayatında etkili olacağını ve sosyal mesafe tedbirlerinin 2022’ye kadar devam edebileceği ifade edildi.

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