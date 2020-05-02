Bilim insanlarından can sıcak açıklama: 2022'ye kadar sürebilir!

Ev karantinasının ve sosyal mesafenin, vaka sayılarının düşmesiyle eş zamanlı olarak kaldırılmasının salgının tekrar edeceği şüphesi doğururken, bilim insanları ikinci bir dalga olması halinde mevcut ortamda zorlanan sağlık sistemi ve çalışanlarının ikinci bir dalgayı kaldıramayacağını açıkladı.

Korona virüsü hakkında çok fazla bilinmeyen olduğunu vurgulayan bilim insanları, aşı ve tedavinin bulunmasının bile ilk etapta fazla etkili olmayacağını ifade etti.

Grip gibi korona virüsünün de belli dönemler insanların hayatında etkili olacağını ve sosyal mesafe tedbirlerinin 2022’ye kadar devam edebileceği ifade edildi.