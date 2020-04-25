SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 706'YA YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 25 Nisan 2020 18:04

Bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu !

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'dan kritik açıklama geldi. İtalya'da bilim insanlarının hava kirliliğine neden olan parçacıkların içerisinde koronavirüs tespit ettiğini açıkladı.

Bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'daki bilim insanları salgına ilişkin yeni bir araştırma sonucu paylaştı. Bilim insanları son yapılan çalışmalarda hava kirliliğine neden olan parçacıkların içerisinde koronavirüs tespit ettiğini açıkladı.

Bu konuda araştırma yapan bilim insanları virüsün bu şekilde daha uzun mesafe katetmesine ve daha fazla insanın enfekte olmasına yol açıp açmadığını anlamaya çalışıyor.

Daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda hava kirliğine yol açan parçacıkların mikropları barındırdığı ve kuş gribi, kızamık ve şap gibi hastalıklara yol açan virüslerin uzak mesafelere taşınmasında rol aldığı görülmüştü.

VİRÜS SAATLERCE HAVADA ASILI KALABİLİYOR

Koronavirüsün hapşırma ya da öksürük yolu ile yayılan damlacıklar aracılığıyla bir ya da iki metre mesafeye ulaştığı biliniyor. Bazı araştırmalar, beş mikrondan daha küçük damlacıkların ise havada dakikalar hatta saatlerce asılı kalabildiğini, bu sayede başka yerlere taşınabildiğini ortaya koymuştu.

Bill Gates'ten koronavirüs açıklamasıBill Gates'ten koronavirüs açıklaması

 

Bilim Kurulu üyesi ''ümit verici'' dedi ve tarih verdi !Bilim Kurulu üyesi ''ümit verici'' dedi ve tarih verdi !

 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
rapor , hava , italya , virüs , salgın , kirli hava , ölümcül virüs , korona , pandemi , koronavirüs , corona , coronavirüs , kovid , covid , kovid-19 , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM