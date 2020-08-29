Bilim Kurulu Üyeleri cevapladı: Korona aşısı en erken ne zaman çıkar?

Uzmanlar, aşının en erken 2021’in ilk çeyreğinde hazır olabileceğinde hemfikir:

‘EBOLADA 6 YIL SÜRDÜ’

GATA Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel:

“Şu anda bütün dünyada koronavirüs aşı çalışmaları sürüyor. Son aşama olan faz-3’te aşı gönüllüler üzerinde deneniyor. Bu çalışma da bir-iki aydan daha uzun sürüyor. Tahminime göre koronavirüs aşısı 2021’in ortalarında hazır olacak. Bu da yaklaşık 1.5 yıllık bir çalışmaya tekabül ediyor. Ebola aşısı 5-6 yıllık bir çalışma sonucunda bulunmuştu. Kıyaslama yapıldığında 2021’in ortasında koronavirüs aşısının hazır hale gelmesi iyi bir sonuç olur. Sağlık Bakanlığı aşı çalışmalarını yakından takip ediyor. Birkaç ülke aşı geliştirme çalışmaları için Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor.”

‘TOPLUMU AŞILAMA ZAMAN ALIR’

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk:

“Türkiye şu anda kendi aşı çalışmalarına devam ediyor. Birçok ülkede de aşı çalışmaları yapılıyor. Çin ve Almanya aşı çalışmasında kullanım öncesi aşama olan faz-3 aşamasına girdi. Bu çalışma yaklaşık iki-üç aylık bir süreyi kapsıyor. İlk aşılar 2021’in ilk üç ayında veya sonlarında kullanıma girebilir. Öncelikle üretilecek aşıyı toplumlar belli oranda temin edebilecek. Herkesin aşılanması kolay değil, zaman alacak bir süre. O yüzden kesinlikle korunma tedbirlerinde en ufak bir rehavete kapılmamalıyız.”

‘ÖNLEMLERİ BIRAKMAMALIYIZ’

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz:

“Faz-3 aşaması olumlu sonuçlanırsa koronavirüs aşısı 2021’in içinde kullanıma hazır olacak. Şu anda bilim dünyasında aşı yarışı var. Herkes aşıyı bulmak için çaba gösteriyor. Biz aşı çalışmalarının sonbaharda bu noktaya gelebileceğini bekliyorduk. Ancak şu an için elimizde koronavirüse karşı ne etkili bir ilaç ne de aşı var. Elimizde sadece koruma önlemleri var. O yüzden koruma önlemlerine harfiyen uymalıyız. ‘Maskeni tak, mesafeni koru ve hijyenine dikkat et’ bu kuralı her saniye aklımızda tutmalıyız.”

‘BİR DE IŞIKLA ANLATALIM’

Vatandaşın koronavirüs tedbirlerinde gevşemeye başlaması üzerine yetkililer çeşitli kanallardan uyarı yapmaya devam ediyor. Konya ve Burdur’da uyarı araçlarına trafik ışıkları da eklendi. Trafik ışıklarına ‘Maske’, ‘Mesafe’ ve ‘Tedbir’ yazıları yansıtılarak vatandaşlara hayati kurallar konusunda hatırlatmalarda bulunuluyor. (DHA)



DEKANDAN DAVULLU UYARI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 'COVID-19 Pandemisi´ ile eğitime dikkat çekmek için ilginç bir performansa imza attı. Ordu Caddesi üzerindeki saat kulesi önüne gelen Dekan Kavukçu, elleri ve yüzü ile kıyafetlerini kırmızı-beyaz renklere boyadı. Ardından da boynuna asılı davulu çalarak, Ordu Caddesi´nde yürüdü. Dekan Kavukçu, yüksek sesle bağırarak vatandaşları pandemiye karşı dikkatli olmaları için uyardı.