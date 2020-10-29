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  3. 29 Ekim 2020 11:43

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan aspirin açıklaması

ABD'de yapılan bir araştırmada, kan sulandırıcı ilaçların koronavirüsten ölüm riskini yüzde 47 düşürdüğü belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Azap, salgının başından beri bu tür ilaçların Türkiye'de kullanıldığını söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan aspirin açıklaması
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ABD'de hastanede tedavi gören corona virüs hastalarında düzenli kullanıldığında ölüm riskini yüzde 47 düşürdüğü ortaya çıkan Aspirin'in, Türkiye'de salgının en başından bu yana hastalarda kullanıldığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, corona virüsten kaynaklanan ölümlerin önemli bir sebebinin vücuttaki bütün damarların iç yüzeyini döşeyen hücrelerin, virüsten etkilenerek görevini yapamaz hale gelip, kanın pıhtılaşması olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Azap, Kan pıhtıları oluşup küçük damarları, ince kılcal damarları tıkamaya başlıyor. Bu damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemiyor. Akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyinde felçlere sebep olan pıhtılara sebep olabiliyor. Kalp krizi olabiliyor dedi.

Bunun salgının erken dönemlerinden itibaren bildikleri bir konu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Azap, "Aslında pek çok enfeksiyon hastalığında böyle olur. 'Septik şok' dediğimiz 'sepsis' dediğimiz tablo ortaya çıkar. Vücudun pıhtılaşma sistemi bozulur, kanın akışkanlığı bozulur, bu pıhtılar nedeniyle organ yetmezliği ve ölümler gerçekleşir. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı şey de bu kan sulandırıcı ilaçların gerçekten bunu ne kadar önlediğini gösteren bir çalışma, Aspirin'in yüzde 50 oranında bunları önlediğini gösterdiler. En baştan beri böyle bir durum olduğunu bildiğimiz için Türkiye'de zaten kan sulandırıcı Aspirin olabilir 'heparin' gibi başka bazı daha farklı ilaçlar olabilir, baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz" diye konuştu.

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DHA

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