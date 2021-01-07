Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı: Mutasyonlu virüs nasıl anlaşılıyor?

Sabah'a konuşan Kayıpmaz normalleşmenin adım adım olacağını belirken, mutasyon ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

NORMALE DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

Normale dönüşün ne zaman olacağı konusunda net bir şey söylemenin henüz mümkün olmadığını ancak kısıtlamaların aşıyla birlikte vaka sayılarına bağlı olarak aşama aşama hafifletilebileceğini belirten Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz "Aşı henüz uygulanmaya başlamadı. Aç kapa kullanılabilir bir yöntem. Kısıtlamalar nasıl adım adım geldiyse normale dönüşte adım adım olacaktır. Önümüzü görerek karar vereceğiz. Aşının devreye girmesi ve yaygın olarak yapılmasıyla hastalığa karşı çok büyük bir avantaj sağlayacağız. Kısıtlamalar hafifletilirken aşama aşama olacak. İngiltere'de %70 bulaştırıcılığı daha fazla olduğu söylenen mutasyon artan vaka sayılarıyla ilişkili bulunmuş durumda. Türkiye'de, mutasyona uğrayan virüs sınırlı sayıda kişide görüldü. Mutant virüsle enfekte olmuş kişilerin sayısı artabilir. Mutasyonun olabileceği göz önünde bulundurularak bir süre daha 14 kurala ve tedbirlere uyarak devam etmemiz gerekir." dedi.



MUTASYONLU VİRÜS MÜ COVID-19 MU NASIL ANLAŞILIYOR?

Mutasyon tartışmaları devam ederken akıllardaki en büyük soru Türkiye'de mutant virüsle enfekte olmuş kişilerin sayısının artıp artmayacağı. Mutasyona uğramış virüsle enfekte olan kişilerin özel bir çalışmayla anlaşıldığını belirten Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, "Virüslerin genom analizi yapılıyor." dedi.

Afşin Emre Kayıpmaz sözlerine şöyle devam etti: "Zaman zaman belli örnekler üzerinde virüsün genetik yapısının analizi yapılıyor. Burada da özellikle İngiltere'de mutasyon olduğu söylendiği için özellikle oradan gelenlerden alınan kişilerden alınan örnekler labaratuvarlarda incelendi. Bu rutinde uygulanan bir işlem değil. Her virüs mutant mı diye inceleme durumu yok. Mutasyonlu virüs olduğu tespit edilen kişiler, temaslıları ve şüpheliler bu şekilde inceleniyor."

"CORONA VİRÜS GİDER BAŞKA VİRÜS GELİR BUNU BİLEMEYİZ"

Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüsün tamamen ne zaman hayatımızdan çıkacağı konusunda fikirlerini paylaşarak, "Corona virüsün tamamen hayatımızdan ne zaman çıkacağı konusunda tahminde bulunmak zor. Corona virüs biter başka virüs gelir. Sürekli solunum yolu enfeksiyonlarıyla zaten karşılaşıyoruz. Bu nedenle virüs şu tarihte bitecek diyemeyiz." dedi