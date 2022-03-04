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Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı: Tam doz aşısızlar risk altında

Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı: Tam doz aşısızlar risk altında

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "'Omicron hafif bir hastalık halini aldı' diyerek yanılmamak lazım. Aşılı olmayanlar ya da tam doz aşısı olmayanlar gerçekten risk altında" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tam doz aşılılarda hastalığın hafif seyrettiğini belirterek, "Ama aşısızlarda hala ağır seyredebiliyor ve ölümlere yol açabiliyor. Özellikle yaşlılarda, bağışıklığı baskılanmış kişilerde kronik hastalığı olan kişilerde yine hastane yatışları yoğun bakım desteği gerekebiliyor ve maalesef ölümlere neden olabiliyor. 'Omicron hafif bir hastalık halini aldı' diyerek yanılmamak lazım. Aşılı olmayanlar ya da tam doz aşısı olmayanlar gerçekten risk altında. O bakımdan hastalığın hafif seyretmesi kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olmasıyla ilişkili. Bunu da en başta aşı ile sağlıyoruz. Bunun için mutlaka hatırlatıcı doz aşılarımızı zamanında yaptırmış olmamız şart" dedi.

 Kronik hastalığı olanlara yönelik uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Özlü, "Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılayan bir hastalığı ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olanlar çok dikkatli olmalı. Hala onlar için Omicron ağır seyreden ölümcül seyreden bir hastalıktır şeklinde devam ediyor. Bu kişilerin kendilerini tek başına korumaları mümkün değil çünkü evden dışarı çıkmasa bile oğlu, kızı, gelini, damadı, torunu, komşusu, akrabası onun yanına geliyor. Ziyaret ediyor. Dolayısıyla ne kadar kendisi dikkat etse bile dışarıda irtibatta olan, hayatın içinde olan insanlar gelip bulaştırabiliyorlar. Dolayısıyla hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Yani ben gencim ya da işte aşılıyım ya da herhangi bir hastalığım yok bunu hafif atlatırım, diye düşünmemek lazım. Siz kendiniz hafif atlatmış olsanız bile sizden hastalığı kapabilecek olan bir yakınınız, bir tanıdığınız, bir arkadaşınız, komşunuz, akrabanız o kadar şanslı olmayabilir. Onda ağır seyredebilir hatta onun maalesef kaybıyla sonuçlanabilir” dedi.

Etiketler tam doz aşı aşısızlar
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