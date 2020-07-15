Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Birlikte sigara içmek güvenli değil

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbirlerde sigara kullanımı ve birlikte yemek yeme alışkanlığının uyumu zayıflattığını savundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı uyarılarda Özlü, Sigara kullananlar sık sık maskelerini çıkarmak zorunda kalıyor. Çalışanlar, molalarda arkadaşlarıyla sigara içilebilir alanlara çıkıp, yan yana veya karşılıklı muhabbet ederek sigara içiyorlar. Bu sırada ne mesafe ne de maske söz konusu olmuyor." düşüncesini dile getirdi.

Özlü, "İş yerlerinde, lokanta, kafe ve restoranlarda genellikle tek başımıza değil; arkadaşlarımızla birlikte aynı masada sohbet ederek, yiyip içiyoruz. Dostlarımızla yemek davetlerinde buluşuyoruz. Bu sırada da maske, mesafe ve hijyen söz konusu değil. Burada hijyenden kastım, restoran ve kafelerde ortak kullanılan eşya ve yüzeylere ellerimizle dokunup, yeme içme sırasında bu ellerimizi ağzımıza temas ettirmemiz." ifadesini kullandı.

Özlü, "Eskisi gibi yapamayız Birlikte sigara içme, birlikte yeme içme güvenli değil. Maske takamadığımız ve mesafeyi koruyamadığımız, hijyene dikkat edemediğimiz ortamlar ve eylemlerden uzak kalmalıyız" uyarısında bulundu.