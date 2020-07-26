Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer “Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak” dedi. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da ertelemenin söz konusu olmadığını belirterek “Artık bizim kısıtlamalara göre değil bu yeni düzene göre okulların açılmasını adapte etmemiz lazım. Elbette okulları açacağız; çünkü bu hastalığın ne zaman biteceğini bilmiyoruz” açıklamasını yaptı.

Kayıpmaz, günlük 900’lü vaka sayılarının yüksek olduğuna işaret ederek “Bizim Sonbahar; grip mevsiminden önce daha düşük sayıları görmemiz lazım. Burada da Kurban Bayramı ciddi bir eşik özelliği taşıyor. Kurban Bayramı’nda biz eğer, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymazsak o zaman sayıların artma ihtimali var. O yüzden bayram ziyaretlerini bu bayramda da yine telefonla ya da görüntülü görüşme yöntemiyle yapmayı tavsiye ediyoruz. Mesafeyi ne kadar çok korursak, maskeyi ne kadar çok kullanırsak sayıların da bayram sonunda o kadar azalmasını sağlarız. Özellikle büyük çaplı bayram yemeklerinden, arife günü ve bayramın birinci günü kabristanlarda oluşacak kalabalıklardan kaçınmamız lazım” diye konuştu.

Karar'da yer alan habere göre Kayıpmaz, şu anda okulların açılmasının ertelenmesi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını bildirerek “Artık bizim kısıtlamalara göre değil de bu yeni düzene göre okulların açılmasını da adapte etmemiz lazım. Elbette okulları açacağız; çünkü bu hastalığın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ama bununla ilgili değişik alternatifler de gündemde. Ağustos ayındaki vaka sayılarına göre bir değerlendirme yapılacaktır. Ve okulların hangi ilkeler çerçevesinde açılacağı; önce hangi okulların açılacağı ya da ne kadarının uzaktan eğitimle sürdürüleceği bunların hepsi ağustos ayının sonu gelmeden oluşacak vaka sayılarına göre Milli Eğitim Bakanlığımızca belirlenecektir” dedi. Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer de önceki gün Ağustos’ta açılması planlanan okullar için bayram uyarısı yaptı. Okulların açılmasında Kurban Bayramı sürecinin belirleyici olacağını vurguladı.

Birinci dalganın şu anda dünyada bitmediğine vurgu yapan Kayıpmaz şöyle devam etti:

“Birinci dalga tamamlanmadan, ikinci dalgadan söz etmek mümkün değil. Biz birinci dalganın artçı dalgalarını yaşıyoruz. Eylül ayında da birinci dalganın yine bu artçı dalgaları gelebilir. Çünkü Eylül ayında işin içine mevsimsel gripler, soğuklar ve toplaşmalar giriyor. O yüzden Eylül’e sonbahara karşı dikkatli olmalıyız ve Eylül-Ekim aylarında grip aşısının da yapılmasını tavsiye ediyoruz ki 2 hastalık bir arada daha ciddi seyredebilir.