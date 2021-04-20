Biontech mi, Sinovac mı? işte madde madde tüm detaylar

Prof. Dr. Güner Sönmez kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile hangi aşının daha etkili olduğunu açıkladı.

Türkiye’de koronavirüse karşı uygulanan Biontech ve Sinovac aşılarından hangisinin daha etkili olduğuna yönelik tartışmalar devam ediyor.

Biontech ve Sinovac aşılarına ilişkin, “Biontech mi Sinovac mı sorusu yılın sorusu oldu” ifadesini kullanan Prof. Dr. Güner Sönmez, “Bir daha sorulmamak ümidiyle yazayım” diyerek aşılara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Yeniçağ’ın aktardıklarına göre; İki aşının da ağır hastalıktan ciddi şekilde koruduğunu belirten Sönmez, Biontech aşısının “daha etkili” olduğunu söyledi. Sinovac aşısının ilk dozda koruyuculuğunun düşük olduğunu ifade eden Sönmez, “2. dozdan 2 hafta sonra asıl koruyuculuğu” dedi.

Prof. Dr. Güner Sönmez’in iki aşı ile ilgili açıklamaları şöyle:

Biontech mi Sinovac mı sorusu yılın sorusu oldu. Bir daha sorulmamak ümidiyle yazayım;

İkisi de ağır hastalıktan ciddi şekilde koruyor. Biontech daha etkili. Stent takılmış olması, geçirilmiş ameliyatlar, diyabet, tansiyon, penisilin alerjisi ikisini de olmaya engel değil.

Kanser tedavisi görenler, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve yaşlılarda bağışıklık cevabı daha zayıf olabileceği için biontech tercih edilebilir.

İki aşı da alerjiyi tetiklemez, kan sulandırıcı kullanmak gerekmez.

Biontech yapıldıktan 2 hafta sonra da koruyucu.

Sinovac ilk dozda koruyuculuğu düşük. 2. dozdan 2 hafta sonra asıl koruyuculuğu.

Biontech aşısı, yapılan kimsenin virüs kapması halinde başkasına bulaştırmasını da %90’ın üzerinde engelliyor. Sinovac için bu oran bilinmiyor.

Her iki aşının da son dozundan sonra yine de enfekte olabilirsiniz. Ama ağır geçirme riskiniz düşük.

Biontech ilk dozdan sonraki 10-14 güne kadar, Sinovac da ise 2. dozdan sonra 12–14 güne kadar virüs bulaşırsa, yine hastalığı aşı olmamış gibi geçirebilirsiniz.

Çevremde 2. dozdan 15 gün sonra hastalananlar oldu. Ama ağır geçiren görmedim.

Siz yine de hangi aşıyı yaptırdığınızda kendinizi rahat hissedeceksiniz onu yaptırın.

mümkünse Biontech mi Sinovac mı diye bir daha sormayın.