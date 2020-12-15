Bir aşıya daha onay sinyali: Beklentileri karşılıyor

Perşembe günü acil kullanım izni görüşülecek Moderna’nın corona virüs aşısıyla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) açıklama geldi. FDA yetkilileri, Moderna aşısının ‘beklentileri karşıladığını’ belirterek aşının 18 yaşın üzerindeki yetişkinlerde herhangi bir özel güvenlik sorunu olmadan etkili olduğunu söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna ilaç şirketi tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu duyurdu.

FDA, Moderna'nın Koronavirüs'e karşı yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu ve herhangi bir güvenlik endişesi yaratmadığını açıkladı.