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  3. 09 Kasım 2020 20:06

Bir koronavirüs aşısından daha olumlu haber

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs için geliştirilen Sputnik V aşısının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu belirtildi.

Bir koronavirüs aşısından daha olumlu haber
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Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitüsü müdürü Oksana Drapkina yaptığı açıklamada, "Sputnik V aşısını yaptığımız toplu aşılama programı kapsamındaki vatandaşlarımızın gösterdiği etkileri yakından izliyoruz" ifadelerini kullanırken Drapkina, "Gözlemlerimize göre, aşının etkisi de % 90'dan fazla. Başka bir etkili aşının ortaya çıkması herkes için iyi bir haber olur" şeklinde konuştu.

ABD'li Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE, geçtiğimiz saatlerde ürettikleri deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak COVID-19'u önlemede %90'dan fazla etkili olduğunu açıklamıştı.

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