Böbrek Yetmezliği Belirtileri

Böbrek yetmezliği nasıl anlaşılır? Böbrek yetmezliği şu belirtilere yol açabilmektedir:

· Yorgun ve Zayıf Hissetmek

Böbrek fonksiyonlarında meydana gelen azalmalar, kanda toksinlerin birikmesine yol açmaktadır. Kanın toksinlerle dolu olması, kişinin kendisini yorgun ve zayıf hissetmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda, konsantre olma problemleri de oluşabilmektedir. Bununla birlikte, bir komplikasyon olarak anemi gelişebilmektedir.

· Uyku Problemleri

Böbrekler görevi olan filtreleme ve süzme işlevini yerine getiremediğinde, toksinler idrarla birlikte vücuttan atılmak yerine kanda kalmaktadır. Bu durum kişinin uyku problemleri yaşamasına yol açabilmektedir.

Obezite ve kronik böbrek hastalığı arasında da bir bağlantı bulunmaktadır. Kronik böbrek hastalığı olanlarda uyku apnesi daha yaygın olarak görülmektedir.

· Kuru ve Kaşıntılı Bir Cilt

Böbrekler sağlıklı bir şekilde çalıştığında ve görevlerini yerine getirdiğinde, vücuttaki atıklar ve sıvılar vücuttan atılmakta, kırmızı kan hücreleri oluşturulmakta, kemikler güçlenmekte ve kandaki sağlıklı mineral seviyesi kontrol altında tutulmaktadır.

Aksi bir durumda ise, toksinler ve atıklar vücutta biriktiği için cilt kurumakta ve kaşıntılı bir hale gelmektedir. Kanda tutunamayan mineraller nedeniyle de, böbrek yetmezliğine kemik hastalıkları eşlik edebilmektedir.

· Sık Sık İdrara Çıkma İsteği

Özellikle geceleri olmak üzere, sık sık idrara çıkma isteği hissediliyorsa, bu durum böbrek hastalığının bir belirtisi olabilmektedir. Böbrekler filtreleri hasar gördüğü zaman, düzgün çalışamamakta ve bu da, idrara çıkma istediğini artırmaktadır. İdrar üretimindeki artış erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu veya genişlemiş prostatın bir göstergesi de olabilmektedir.

· İdrarda Kan Görmek

Böbrekler sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirdiğinde, kandaki atıklar idrar oluşturmak için kandan filtrelenmektedir. Böbrekler hasar gördüğünde ise, kan hücreleri idrara sızmaya başlamaktadır. Sonuç olarak da, idrarda kan görülmektedir. İdrarda kan görme tümörler, böbrek taşları veya bir enfeksiyonun da göstergesi olabilmektedir.

· İdrarda Köpüklenme

İdrarda kabarcıkların görülmesi yani diğer bir deyişle idrarın köpürmesi de bir diğer böbrek yetmezliği belirtisi olabilmektedir. Bu durum, idrarda çok fazla protein olmasından kaynaklanmaktadır.

· Göz Kapaklarının Şişmesi

İdrarda proteinin görülmesi erken dönem bir böbrek yetmezliği belirtisi olabilmektedir. Göz kapaklarında meydana gelen şişkinliklerle protein kaçağı arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Böbrekler proteini vücutta tutmak yerine idrarla atmaktadır, bu da dolaylı yoldan göz kapaklarının şişmesine yol açmaktadır.

· Ayak Bileklerinin ve Ayakların Şişmesi

Böbreklerin fonksiyonlarını yitirmesi, ayaklarda ve ayak bileklerinde şişmeye neden olmaktadır. Alt ekstremitelerde şişme, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı ve kronik bacak damar problemlerinin de bir belirtisi olabilmektedir.

· İştah Kaybı

İştah kaybının yaşanması oldukça genel bir belirtidir. Böbreklerin eskisi gibi çalışmaması sonucu vücutta toksinler birikmeye başlamaktadır. Bu da, iştah kaybına yol açmaktadır.

· Kas Krampları

Böbrek fonksiyonlarının bozulması elektrolit dengesizliklerinin meydana gelmesine yol açmaktadır. Kalsiyum değerlerinin düşmesi ve gerektiği şekilde kontrol edilemeyen fosfor kas kramplarına neden olabilmektedir.

· Mide Bulantısı

Toksinlerin vücuttan atılamaması genel olarak mide bulantısına neden olmaktadır. Şiddetli böbrek yetmezliği vakalarında, yiyecekleri tüketmek ve besinleri almak oldukça zor bir hale gelebilmektedir.

· Metalik Tat

Böbrek yetmezliğinin gelişmesinden haftalar ya da aylar sonra ağızda metalik bir tat hissedilmesi de belirtiler arasında yer almaktadır. Bu durum, üremiden kaynaklanmaktadır. İdrar maddelerinin kanın içinde kalması sonucu oluşan üremi, metalit bir tada yol açabilmektedir.

· Nefes Darlığı

Nefes darlığı, fonksiyonlarını yerine getirmeyen böbrekler nedeniyle vücutta, özellikle de akciğerlerde oluşan sıvı birikimi nedeniyle oluşabilmektedir. Akciğerlerin üzerinde basınç ve gerilim yapan sıvı birikimi, kişinin nefes darlığı çekmesine yol açmaktadır.

· Karışıklık

Böbrek yetmezliği karışıklık ve unutkanlık gibi bilişsel sorunlara yol açabilmektedir. Bu durum ayrıca, anksiyete ve konsantrasyon sorunları gibi belirtilere de neden olabilmektedir.

· Nöbetler ve Koma

Vücutta toksinlerin birikmesi, beyinde sorunların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Toksin birikimi aşırı bir hale geldiğinde, hasta nöbetler ve koma gibi daha ciddi belirtiler yaşayabilmektedir. Bu belirtiler daha seyrektir ancak, ortaya çıkması halinde hemen tıbbi yardım istenmelidir.

Kronik Böbrek Yetmezliği Belirtileri

Böbrek yetmezliğinin uzun bir süre boyunca devam etmesi ve yavaş yavaş hasara yol açması kronik böbrek yetmezliğine neden olmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği pek çok belirtiye yol açabilmektedir. En sık yaşanan belirtiler arasında şunlar bulunmaktadır:

· Anemi (kırmızı kan hücrelerinin eksikliği, bu da yorgunluk, nefes nefese kalma, baş dönmesi, depresyon ve üşümüş hissetmenize neden olabilir)

· Kemik, eklem, kas veya sinir ağrısı

· Kas krampları, özellikle bacaklarda

· Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, örneğin kabızlık veya ishal

· Bulantı, kusma ve iştah kaybı

· Ağız veya dişlerde sorunlar (örneğin, ağız kokusu, ağızda metalik bir tat)

· Kaşıntılı bir cilt

· Morarma

· Depresyon, kaygı, sinirlilik, huysuzluk

· Uyku bozuklukları

· Saç kaybı

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbrek yetmezliği, böbrek hastalıkların son dönemi olarak da tanımlanabilmektedir. Bu durumda, böbrekler fonksiyonlarını yerine getirememektedir. Böbrek yetmezliği geliştiğinde, böbrekler kanı filtreleyememekte ve vücudun sıvı seviyesini dengeleyememektedir.

Böbreklerin işlevlerini telafi etmek için hasta diyaliz makinesine bağlanmaktadır. Bu süre boyunca da, böbrek nakli seçenekleri değerlendirilmektedir.

Her böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile sonuçlanmamaktadır. Bununla birlikte, dikkate değer belirtiler ortaya çıkmadan, böbrekler fonksiyonlarını yüzde 90'a kadar kaybedebilmektedir. Çoğu vakada, diğer hastalıklara benzer belirtilere yol açabildiği için hemen teşhis edilememektedir.

Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Böbrek yetmezliği nasıl geçer? Böbrek yetmezliğini tedavi etmenin üç ana yöntemi bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanmaktadır:

Böbrek nakli (böbrek yetmezliği ameliyatı): Hastadan işlevini yitiren böbrek alınmakta ve yerine sağlıklı bir donörden alınan börek yerleştirilmektedir.

Diyaliz: Kandaki atık ve fazla sıvının atılmasını sağlamak için hasta diyaliz makinesine bağlanmaktadır.

Destekleyici bakım: Böbrek yetmezliğini tedavi etmek için herhangi bir seçeneğin kalmadığı durumlarda, hastanın geri kalan ömrünü bakım desteği alarak geçirmesini içermektedir.

Böbrek Yetmezliği İçin Hangi Doktora Gidilir?

Böbrek yetmezliği tanısı ve tedavisi için nefroloji bölümüne başvurulmaktadır.