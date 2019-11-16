Botox (botulinum toksin) hakkında bilmemiz gerekenler

Botulinum nörotoksininin etkisi kalıcı değildir yani enjekte edilen kasta geçici bir süreliğine kasılmasına engel olur. Tekrarlayan enjeksiyonların ardından tedavi amaçlı etkinlik süresi çoğunlukla uzar.

İlk olarak kullanımı 1973 yıllarına dayanır. O yıllarda estetik amaçlı değil tedavi amaçlı olarak şaşılık (strabismus) tedavisinde deneysel olarak kullanılmıştır. İnsanda kullanımı ise 1989 yıllarında olmuştur.

Blefarospazmlı hastalarda yani istemsiz göz kasılmaları olan hastalarda kullanımı sırasında hastaların yüzlerinde kırışıklıkların azaldığının görülmesi üzerine kırışıklıklar için estetik amaçlı da kullanılabileceğinin farkına varılmış. Sonrasında 2002 yılında FDA yani Amerika Gıda ve İlaç Birimi tarafından estetik amaçlı da uygulanabilirliğinin onayı verilmiştir.

Yine kronik kas spazmı olan nörolojik hastalarda botulinum toksini uygulanması ardından terleme karşıtı etki saptanınca hiperhidrozis (aşırı terleme ) tedavilerinde de kullanımına başlanmıştır.

Botulinum nörotoksininin 7 tane serotipi (A –G) vardır. Kozmetik ve medikal amaçlı kullanılan nörotoksin A ve nadiren B tipi dir. Botulinum nörotoksini sinir uçları iletiminde etkili olan asetilkolin maddesinin salgılanmasını inhibe eder. Böylece kasların kasılmasına engel olunarak etki etmiş olur.

BOTOX KULLANILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ:

-Etki gösterecek en küçük doz uygulanmalı

- 2 yada 3 aydan önce doz tekrarı yapılmamalı

-Maximum doz aşımı yapılmamalı

KİMLERE BOTULİNUM TOKSİN (Botoks) UYGULANAMAZ:

-Gebelere

-Emzirenlere

-Kas sinir sistemi hastalığı olanlara

-Enjeksiyon bölgesinde enfeksiyonu olanlara

-Aminoglikozit, kinin kullanan hastalara

Klinik etki 24-72 saat de oluşmaya başlar. Yaklaşık 2 haftada oturur. Etki süresi 3-6 aya kadar sürer.

Etkisi geçici olmakla beraber uzun yıllardır güvenle kullanılması ve yan etkisinin düşük olması kullanım sıklığını artırmaktadır.

BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMASI SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

-Uygulama yani enjeksiyon yapılacak bölgeye hastanın ağrı eşiğine göre uyuşturucu krem sürülebilir.

-Enjeksiyon yapılacak alanlar temizlenir.

-Botulinum toksin uygulama yapacak hekim tarafından kullanıma hazır hale getirilir.

-Hasta ışıklı bir ortama oturtulur.

-Enjeksiyon noktaları işaretlenir.

-İnce uçlu tercihen 30-33 G enjektör kullanılır.

-İşlem sonrası uygulama alanlarına masaj yapılmaması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi taktirde toksin istenmeyen kaslara da yayılır.

-Hastaya 2-3 saat boyunca kaslarını fazla kullanmaması (Kaş çatmaması vs.) başını dik tutması gerektiği söylenir.

-İşlem sonrası enjeksiyon bölgelerinde geçici olarak ağrı, eritem (kızarıklık), ödem (şişlik) , ekimoz ( morluk) olabileceği hastaya iletilmelidir.

-Uygulama sonrası 2-3 gün sigara alkol tüketilmemesinin iyi olabileceği hastaya hatırlatılmalıdır.

-Toksin uygulamasından 10-14 gün sonra kontrole çağırılmalıdır.

Doç Dr. Erdem GÜVEN

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

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