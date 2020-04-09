Bu cilt rahatsızlıkları koronavirüs göstergesi olabilir !

En sık rastlanan Kovid-19 belirtileri arasında ateş, halsizlik, kuru öksürük ve nefes darlığı gösteriliyor. Ancak bu belirtiler yeni tip koronavirüsü doğrulamak için yeterli değil. Kesin tanı için test yapılması gerekiyor.

Doktorlar ölümcül virüsün başka belirtileri olabileceğini de duyurmuştu.

ABD'de bir hastanın Kovid-19 nedeniyle nadir bir beyin hastalığı geliştirmiş olabileceği belirtilmiş, dünya genelinde birçok doktor da bazı Kovid-19 hastalarında ani koku ve tat körlüğü yaşandığını aktarmıştı.

Le Figaro gazetesinin aktardığına göre, henüz bir bilimsel çalışmayla desteklenmese de Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği (SNDV) Kovid-19 hastalığı belirtisi olabilecek bir dizi cilt rahatsızlığı rapor etti.

Habere göre SNDV, Kovid-19'la ilişkili cilt rahatsızlıkları arasında psödo (sahte) soğuk yanığı, ürtiker (kurdeşen) ve geçmeyen kızarıklıkları saydı.

Aniden ortaya çıkan geçmeyen kızarıklıkların ağrılı olabileceğini belirten dermatologlar lezyonların geçici ürtikerden kaynaklandığını belirledi.

Haberde SNDV'nin hem özel hem de kamu sektöründe çalışan 400'den fazla uzmandan oluşan bir WhatsApp grubu kurduğu aktarıldı.

Uzmanlar cilteki bu rahatsızlıkların solunum yolu rahatsızlıkları gibi diğer tipik Kovid-19 belirtileriyle hem lişkili olabileceğini hem de olmayabileceğini söyledi.

SNDV'nin açıklamasında "SNDV'ye bildirilen çok sayıda vakanın incelenmesi bu belirtilerin koronavirüsle ilişkilendirilebileceğini gösterdi. Bu olası bulaştırıcı hastaların en hızlı şekilde tespit edilmesi için kamuyu ve sağlık çalışanlarını uyarıyoruz" dendi.

Açıklamada hastaların bu belirtileri göstermeleri halinde bir doktorla görüşmeleri tavisye edildi.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon Kovid-19 vakalarında cilt rahatsızlığı belirtileri görüldüğü konusunda yayımlanmış bir bilimsel çalışma görmediğini açıklamıştı.

Ancak Salomon yeni koronavirüsle ilgili her şeyin bilinmediğini ve her gün yeni bilgiler elde edildiğini de vurgulamıştı.