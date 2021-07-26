Buz Lazer İle Yaza Pürüzsüz Girin

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana kadınların en büyük sorunu şüphesiz ki kıllardır. Çünkü tarihi kitaplarda dahi çeşitli yöntemler ile ağda yapıldığını okuyoruz ve öğreniyoruz.

Günümüze kadar gelen yöntemlerin dahi halen Anadolu'da ve hatta dünyanın birçok yerinde kullanıldığını da biliyoruz. Kılları almak her zaman estetik ve güzel bir görünüme sahip olmanızı sağlayacaktır. Özellikle bu durum kadınlar içi daha yaygın olup, artık erkeklerinde çeşitli yerlerinde ki rahatsız oldukları kılları aldırıyorlar. Medikal teknoloji sayesinde yenilikleri daha çabuk öğrenerek, bunları hayatına her alanda kullanıyoruz. İşte bu yenilikler arasında yer alan ve kıllardan kurtulmanızı sağlayan buz lazer sayesinde, artık kıllara son verebilirsiniz.

Buz lazer mucizesi sayesinde kalıcı ve sağlıklı bir şekilde kılları hayatınızdan çıkarmış olacaksınız. Kadın ya da erkek fark etmeksizin tüm vücudunuzda bulunan tüylerden bu teknoloji sayesinde kalıcı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Kullanılan ürünlere ve cihaza göre uygulanması gereken seans sayısı göre artık kıllar hayatınızdan çıkmış olacak. Bu epilasyon mucizesi ise vücudun her yerinde uygulanıyor ama farklı farklı uyulama yöntemleri bulunuyor.

Buz Lazer İle Cildiniz Gençleşir

Kadınların istenmeyen tüylere karşın birçok farklı yöntem uyguladıkları biliniyor. Bunların başında ağda, tıraş, tüy dökücü kremler geldiği gibi, farklı yöntemlerde bulunuyor. Örneğin farklı lazer epilasyon uygulamaları ve ayrıca iple çekme, yakma gibi yöntemlerde kullanılan çözümler arasında bulunuyor. Ancak hiçbiri kıl çıkmasını engellemiyor. Ayrıca ev tipi kullanımına uygun çeşitli epilasyon cihazları da sürekli reklamda karşımıza çıkıyor olsa da bu tip cihazların da sadece belirli ten ve kıllara işlem yaptığı da biliniyor. Sonuç olarak bu yöntemler de cilt uygunluğu, kıl durumu göz önüne alınmalı ve doğru uygulama yapılmalıdır.

Tam 6 farklı ten rengine uygulanması mümkün olan buz lazer sayesinde, vücudunuzun farklı bölgelerinde ki hassas kıllardan da kurtuluyorsunuz. Bu işlem dalga boyu salgılayan başlıkların soğutma işlemi yaparak cildin buz gibi olmasını sağlayarak, kıl köklerinin donmasını sağlıyor.

Böylelikle kıl kökleri tahrip oluyor ve işlevine devam etse de bir iki kereden sonra artık kıllar dökülmeye başlıyor ve bir daha çıkmıyor. Buz lazer uygulamasının farkı, dünyanın ilk ve tek 3D lazer epilasyon cihazı olarak üretilmiş olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir teknolojiye sahip olduğu için, etkisi de daha fazla oluyor.

Özellikle buz lazer sayesinde, ciltte gençleşmede görüldüğünden dolayı, yaptıranların her konuda daha şanslı olduğunu da görebiliyoruz. Bu yöntem aynı anda 3 lazer dalga boyuna olup, farklı başlıkları sayesinde ten renklerine ve kıl tiplerine göre işlem yapılmasına imkân sunuyor. Erkeklerde dahi çok zor olan epilasyona imkân sunan bu yöntem, kıllardan kurtulmanıza ve cildinizin gençleşmesini sağlıyor.

Buz Lazer İle Cildiniz Nefes Alsın

Buz lazer, epilasyon dünyasında teknolojisi bakımından zirvede olması ve sürekli gelişmesinden dolayı, her geçen gün daha farklı ten renklerinde ve kıl tiplerinde başarı elde ediyor. 4 santimetre karelik başlığı sayesinde ve ayrıca hızlı atımı ile birlikte, seanslarda da ciddi bir zaman düşüşü sağlayarak, epilasyon yaptıranların saatlerce bir masada yatmasını da engelliyor. Buz lazer sayesinde kadınlar ve erkekler için genital bölge, bacaklar, koltuk altı, erkek göğsü ve sırtı üzerinde acısız olarak epilasyon yapılıyor. Özellikle kaş arası ve kulak arkası ile üst kısımlarına da uygulanabiliyor. Eski sistem lazer epilasyon cihazlarında bu işlemler oldukça zor olurken, kıl tipi ile cilt tonu da büyük önem taşıyordu.

Ama artık her cilt rengi uygun olan buz lazer epilasyon ile birlikte, tüm bunları birkaç seansta yaptırarak kıllardan sonsuza kadar kurtulmuş oluyorsunuz. Yeni nesil olarak dünya genelinde soprano ice platinum adıyla bilinen ve ülkemizde ise buz lazer olarak adlandırılan bu uygulama, lazer teknolojisi ile epilasyona yeni bir boyut kazandırmış durumda.

Özellikle uygulama ince tüylü kıl tipine dahi işlem yapılmasına olanak sağlamasından dolayı, tüm vücudunuzda kıllardan kurtularak, ilerde de kıl çıkmasını engellemiş olacaksınız.

Ağrısız ve acısız işleme imkân sunması ve soğuk dalga sayesinde uygulama noktasında doğal uyuşma sağladığı için, rahatlıkla konforlu bir şekilde lazer yaptırmış oluyorsunuz. En iyi lazer epilasyon uygulaması olarak bilinen ve ilk akıllara gelen bu yöntem, bilhassa bizim toplumumuzdaki kadınlar için oldukça etkili sonuçları beraberinde getiriyor. Şu an başarı oranı %90'ların üzerinde olduğu için, halk arasında da konuşulmaya başlanmış durumda. Böylelikle uygun buz lazer fiyatları ile dilediğiniz gibi harika bir tene sahip olmak kaçınılmaz olacaktır. Avantajları sayesinde epilasyon yaptıranların hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadan kıllarından kurtulmalarına olanak sunuyor.

Herkesin İlk Tercihi Buz Lazer

Başarılı sonuçları sayesinde lazer epilasyon yaptıracakların ilk akıllarına gelen bu yöntem, kadınlar arasında konuşulduğu gibi internet üzerinde de birçok haber sitesinde, sosyal medya platformlarında da yer alıyor. Lazer epilasyon yaptırmak isteyenler bu sayede öncesinde yaptıranların tecrübelerinden de yararlanmış oluyor ve karşılaştıkları sorunlar varsa eğer, öncesinde yaptıranlardan da öğrenmiş oluyor. Elbette ki hassas ciltlerde nadiren de olsa kızarıklık yapıyor olsa da bu kızarıklık birkaç gün içerisinde gidiyor ve size pürüzsüz bir cilt kalıyor. Bu sayede kadınların en büyük sorunu olan kıllardan kurtulmak da kaçınılmaz bir hale geliyor.

Birçok kişi lazer epilasyonların acılı olduğunu düşündüğü için, haliyle endişe ile yaklaşıyor ve en iyi çözümleri arıyor. Artık en yenisi ve en güveniliri ise tabii ki buz lazer epilasyon ile bulmuş oluyorlar. Bu uygulama sayesinde, kıllardan kalıcı olarak kurtulmuş olacaksınız. Buz lazer epilasyon ile tüm bölgeleriniz de ki tüylerden ve kıllardan kurtulabilirsiniz. Bunun için seansların nasıl yapıldığını bilmek ve buz lazer fiyatları hakkında da bilgi sahibi olmak gerekiyor.

Buz Lazer İle Sağlıklı Çözümler

Genital bölge kıllarını şekillendirmek isteyenlerin dahi istediğini elde edebileceklerini söyleyelim. Tabii ki tüm kıllardan da kurtulabilirsiniz ama bu tamamıyla tercih meselesi olmasından dolayı, sonuç olarak bu tercihinizi buz lazer ile hayata geçirmiş oluyorsunuz. Bu uygulama tamamı ile estetik görünüme sahip olmanızı sağlıyor. Böylelikle yıllardır esiri olduğunuz tıraş bıçakları ya da ağdadan kurtulmuş olacaksınız. Hassas bölgelerde buz lazer yöntemi ise son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Son zamanlarda adından çokça bahsettiren buz lazer kesin çözümleri beraberinde getiriyor.

Sağlıklı ve kesin sonuç veren buz lazer, fiyat olarak da ele alındığında uzun süreçte ekonomik bir hale dönüşüyor. Seans süresi kısa olduğu için, fazla uğraşmıyorsunuz. Ten renginiz ve kıl tipiniz uygunsa sadece 4-6 seansta kıllardan kurtulabilirsiniz. Daha zorlu olanlar için bu süreç 12 seansa kadar uzayabilir. Buz lazer fiyatları uygulamaya başlanan ilk yıllara nazaran önemli ölçüde düşmüştür. Böylelikle daha sık tercih edilir hale gelerek, artık herkes için ulaşılabilir hale gelmiştir. Buz lazer fiyatları kıl tipi, ten rengi, seans sayısı ve tabii ki güzellik uzmanına göre de değişiklik gösterebilir. Burada kalite en sırada olduğu için FDA onayı da oldukça önemlidir.

Buz Lazer Fiyatları Neye Göre Değerlendirilir?

Ayrıca kadınlara nazaran, erkeklerde fiyatlar daha yüksektir. Çünkü kıllar daha sert, ten daha koyu olabildiği için, uygulama daha zor ve titiz bir şekilde yapılması gerekiyor. Gene de sizlere ortalama bir fiyat vermek gerekirse, yaptığımız incelemeler doğrultusunda buz lazer kadınlarda tüm bölgede seans başı 700-1000 TL gibi rakamlara ulaşırken, bölgeselde ise seans ücreti 100-300 TL arasında değişiklik gösteriyor. Erkeklerde bu oran daha yüksek olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun yanı sıra daha uygun fiyat veren merdiven altı işletmelerde ne yazık ki bulunuyor. Burada verilen fiyatlar sizi yanıltabileceği gibi, çeşitli güzellik uzmanları da aldatıcı bilgiler verebiliyor. Böylelikle belirli bir seans sayısı verirken, işlem sonrasında bu sayı iki katına çıkabiliyor ve ödeyeceğiniz para da iki katına ulaşıyor.

Buz lazerde kılın sertliği, teninizin rengi, çıkan kılın rengi, vücudunuzda ki kılın yoğunluğu gibi bir çok etken bulunuyor. Bunları ele alarak değerlendirmek çok daha doğru olacaktır. Bu sayede net olarak istediğiniz gibi fiyat alabilirsiniz. Bunu sağlayan güzellik uzmanları sayesinde merak ettiğiniz fiyatı da çok rahat bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.

Erkek ve kadınlarda fiyat farklılıkları olduğu için ve bu rakamlar tek sefer için değil her seans başı ücret olmasından dolayı, güzellik uzmanı ile görüşerek net olarak merak ettiğiniz fiyatı öğrenmelisiniz.

Kılları Hayatınızdan Çıkarmaya Hazır Mısınız?

Buz lazerin çalışma yöntemi ise dalga boyu prensibine dayanmaktadır. Buz lazer epilasyon işlemi, kısa sürede tamamlanan bir işlem olup, seans süreleri ortalama 40 dakika sürmektedir. Buz lazer epilasyon yapılmadan önce, uygulama yapılacak olan bölgedeki tüylerin jilet ile alınması gerekiyor. Bu aşamada kıl köklerini yok eden ağda ve tüy dökücü gibi yöntemler tercih edilmemelidir. Epilasyon işlemi öncesi kıl kökleri cihazla taranarak kıl ve ten rengine göre ayarlamaları yapılır. Bu adım işlemin başarısını ciddi derece de arttırır. Toplamda ise 4-6 seansta kıllardan kurtulmaya başlarsınız.

Lazer epilasyondan sonra, işlem görmüş bölgenizin güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Deriyi tahriş edebilecek kozmetik ürünlerini de kullanmamalısınız. Ayrıca işlem yapılan bölgeye deodorant veya parfüm gibi kimyasal ürünleri de uygulamamalısınız. Ayrıca sauna, kese, hamamda veya sıcak küvette banyo gibi işlemlerden de belirli bir süre uzak durmalısınız.