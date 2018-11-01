Canan Karatay'dan bomba öneri: ''Saf su içmeyin...''
Canan Karatay'dan bomba öneri: ''Saf su içmeyin...''
Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !
Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !
Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu !
Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu !
ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması
ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması
''Gölge Kral''a kötü haber ! İşte yeni senaryo...
''Gölge Kral''a kötü haber ! İşte yeni senaryo...
İçişleri ve Valilik uyardı: Bunu yapan artık yandı !
İçişleri ve Valilik uyardı: Bunu yapan artık yandı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la kritik görüşme
Akaryakıt fiyatlarında indirim ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
Akaryakıt fiyatlarında indirim ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 01 Kasım 2018 23:43

Canan Karatay'dan bomba öneri: ''Saf su içmeyin...''

Profesör Doktor Canan Karatay, yine olay yaratacak bir öneride bulundu.

Canan Karatay'dan bomba öneri: ''Saf su içmeyin...''
A+ A-

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan  Karatay, yine gündem yaratacak bir öneride bulundu. Karatay, saf su yerine bakın ne içilmesini tavsiye etti...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan  Karatay, yeterli miktarda saf değil tuzlu su tüketilmesini önerdi.

Karatay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda  düzenlenen "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" adlı söyleşideki konuşmasında, çocukların  doğduğu andan itibaren anne sütündeki sağlıklı tüm besinleri aldığını anlattı.

Doğal ürünlere öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay,  karbonhidratın zararlarına değindi. Karatay, "Gaziantep gibi bir yerde  'Karbonhidrat yemeyin' diyorum ben de. Yani 'Baklava yemeyin' diyoruz. İşiniz zor  o yüzden." dedi.

"İçi mineral dolu tuzlu su tüm hücrelerimize yararlı"

Sağlıklı olmak için öncelikle vücuda yeterli miktarda suyun gitmesi  gerektiğini belirten Karatay, şöyle konuştu:

"Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ,  protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş  hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su  olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde  60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu  su için. İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu,  vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak.  Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı.  Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9  oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman  hücrelerin toparlandığı görülecek. "

Karatay konuşmasında sağlıklı yaşam için ipuçları da verdi.

AA

canan karatay , saf su , öneri , tuzlu su
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM