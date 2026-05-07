Canan Karatay'dan ezber bozan en sağlıklı Türk yemeği açıklaması

Sağlıklı beslenme denince akla gelen ilk isim olan Prof. Dr. Canan Karatay, Türk mutfağına dair tartışma yaratacak yeni bir açıklama yaptı. Birçok kişinin "ağır" bularak kaçındığı o geleneksel lezzeti "en sağlıklı Türk yemeği" ilan eden Karatay, püf noktasını da paylaştı.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam reçetelerine bir yenisini daha ekledi.

Anadolu mutfağının zenginliğini sık sık dile getiren Karatay, bu kez "en sağlıklı Türk yemeği hangisidir?" sorusuna net bir yanıt verdi.

Karatay’a göre dengeli içeriğiyle listenin başında "İçli Köfte" yer alıyor.

Neden İçli Köfte?

İşte İçindeki Şifa Kaynakları Prof. Dr. Karatay, içli köftenin sanılanın aksine vücut için gerekli olan pek çok bileşeni aynı anda sunduğunu belirtti.

Karatay'a göre içli köfte dış katmanındaki bulgur, iç harcındaki kaliteli et ve yağ, beyin dostu ceviz gibi maddeler sayesinde tam bir besin dengesi oluşturuyor.

"Kızartma Değil, Haşlama!"

Karatay, yemeğin içeriği kadar pişirme yönteminin de hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ünlü profesör, içli köftenin tüm faydalarından yararlanmak için kızartma yerine haşlama yönteminin tercih edilmesini şart koştu. Kızartma işleminin kalori ve zararlı yağ oranını artırdığını hatırlatan Karatay, "Anadolu usulü haşlanmış içli köfte, işlenmemiş içeriğiyle en sağlıklı tercihtir" dedi.

Doğru Yöntemle "Sağlıksız" Yemek Yoktur

Geleneksel mutfağımızın doğal yapısına dikkat çeken Canan Karatay, pişirme teknikleri doğru uygulandığında birçok yemeğin diyete dahil edilebileceğinin altını çizdi. Özellikle fırınlama ve haşlama gibi tekniklerin, Anadolu mutfağının şifasını koruduğunu ifade etti.