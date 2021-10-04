Canan Karatay'dan olay yaratan uyarı: Bu iki besini doya doya tüketebilirsiniz

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıksız besinler konusunda yaptığı uyarılarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Canan Karatay genelde sağlıksız yiyecekler konusunda sık sık uyarılarda bulunur. Ancak doya doya yiyebileceğiniz yiyecekler hakkında da açıklamaları bulunuyor. Haber 7'de yer alan habere göre, Prof. Dr. Canan Karatay, gün içerisinde tüketilen ceviz ve zeytinin vücudun günlük ihtiyacı olan vitaminleri yeteri kadar karşıladığını açıkladı.

Karatay'a göre özellikle ekmek yerine, ceviz tüketilmesini gerekiyor, öte yandan Karatay ithal cevizlerden de uzak durulması konusunda uyardı.

Çünkü Karatay ithal olan cevizlerin ülkeye gelene kadar koruyucu maddelerle kaplandığını bu yüzden oldukça zararlı olduğunu belirtti. Ayrıca sabah kahvaltılarında 4 öğlen 2 akşam 3 tane ceviz tüketilmesinin yeterli olduğunu da sözlerine ekledi.