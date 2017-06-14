''Cep telefonu ışığı kısa boya yol açabilir''

Cep telefonunun çocukların gelişimine zarar verebileceğini belirten Türk Nöroşirurji Derneğinden Prof. Kotil, "Ergen çağda bir çocuğun cep telefonu ışığı ile yatağında uyuması kadar tehlikeli bir şey olamaz. Fazla ışıkta kalmak çocuğun ergenlik döneminde boyunun kısa kalmasına, beyninin daha az gelişmesine neden olabilir" dedi.

Tekirdağ'da bir konferansa katılan Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Preferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kadir Kotil, gelişen teknoloji ile insanların uyku problemlerinin arttığını söyledi.

Cep telefonlarının insan gelişimine zarar verdiğini savunan Kotil, iyi bir gece uykusunun insan gelişimi için hayati önem taşıdığını ifade etti.

“KARANLIK, İNSAN NESLİNİ BÜYÜTEN OLGUNLAŞTIRAN BİR ORTAMDIR”

Kotil, cep telefonları ile fazla meşgul olunmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kafatası kapalı bir kutu gibi gözüküyor ama değil. Kafatasının içindeki beyin dışarı iki yolla açılıyor. Bunlardan biri göz. Fazla ışık bize zarar verebilir. Yatağına yatmış ergen çağda bir çocuğun cep telefonu ışığı ile yatağında uyuması kadar tehlikeli bir şey olamaz. Neden? Çünkü büyüme fazında karanlığa geçtiğimiz zaman beyin, melatonin denen bir madde salgılar. Melatonin karanlıkta salgılanır çünkü karanlık bizi büyüten bir şeydir. Karanlık insan neslini büyüten olgunlaştıran bir ortamdır ancak ışıkla gece 2-3'e kadar uykunuzu getirmeyen cep telefonuna sarılırsanız bu çocuk nereden büyüyecek? Buradan da beyin sağlığını etkileyecek ışık kaynağı olan cep telefonu hem de melatonin sentezini etkileyen başka bir faktör olarak karşımıza çıkıyor."

"MELATONİN HORMONU KANSERDEN KORUYOR"

Uykunun tamamen karanlık ortamda olması gerektiğini dile getiren Kotil, iyi bir gece uykusunun insanların günlük hayatını da düzene soktuğunu ifade etti.

Uykusunu yeteri kadar almayan insanlarda dikkatsizliğin de arttığını vurgulayan Kotil, "Fazla ışıkta kalmak, çocuğun ergenlik döneminde boyunun kısa kalmasına, beyninin daha az gelişmesine neden olabilir. Karanlık dünya size melatonin hormonunu sunuyor. Melatonin hormonu kanserden koruyor. Melatonin, bilinen en güçlü kanser önleyici maddedir. Melatonin karanlıkta salgılandığında çocuğu da büyütüyor. Yatağa yattıktan sonra cep telefonlarının kapanması gerekiyor" dedi