Check Up Nedir?

Check up kişilerin yaşlarına, kronik hastalıklarına, ailevi hastalık öykülerine göre değişen ancak yıl içinde en az bir kez ya da iki yıl bir yaptırabilecekleri genel sağlık taramasıdır. Herhangi bir hastalık belirti, bulgu ve şikâyeti olmaksızın, tedbir ve erken teşhis amaçlı yapılabileceği gibi riskli durumlarda takip amaçlı yürütülen bir süreçtir.

Beden sağlığının belirli periyodlarla takibi yaparken chep up içerikleri ve check up fiyatları güncel haliyle araştırarak sağlık hizmeti almak doğru olacaktır.

Check Up Paketinde Neleri Kapsar?

Check up paketleri standart içeriklere sahip olurlar. Taramanın alanını genişletmek doktor ve hasta insiyatifinde olabileceği gibi, check up fiyatları ilave testlerle değişkenlik gösterebileceği gibi genel içerik birçok hastalığın erken tanısı için yeterlidir.

Doktor muayenesi ardından paket içerikleri genel ve standart olarak; tam kan ve idrar tahlili, efor testi, EKG, kan şekeri, hormon, vitamin ve mineral testleri, kan lipit ve kolesterol testleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, ultrason ve röntgen görüntüleme teknikleri ile gerçekleştirilir.

Check Up Fiyatları?

Check up fiyatları ile ilişkin belirli bir fiyat aralığı vermek yanıltıcı olacaktır. Kişinin sağlık güvencesi, özel sağlık sigortası varlığı gibi durumların ödenekleri ile tarama yapılacak sağlık kuruluşunun fiyat politikası check up fiyatları arasında değişkenlik yaratır. Aynı zamanda taramaya ilave olarak, alerji veya kanser taraması ile endoskopi gibi ilave hizmet alımları fiyatlara direkt etki eder.

CYBH Testi Nedir?

Cybh testi, cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhisi için yapılan bir testtir. Hepatit –B ve HIV başta olmak üzere birçok hastalık cinsel yolla sağlıklı bireye geçebilir. Sadece cinsel sağlık için değil, üreme sağlığı açısından da testlerin gerekli durumlarda yapılması önemlidir.

Hayatın doğal akışı içinde yer alan cinsellik süreci yanlış yönetildiğinde ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği için cybh testi ile durumu kontrol altında tutmak mümkün. Sağlıklı bir beden, hayatın tüm evrelerini doğru yönetebilme becerisinin bir sonucudur. Uyku, beslenme, spor, zararlı alışkanlıklar edinmemek gibi faktörlerin yanında cinsel yaşamın doğru yönetiminin de sağlıklı bir beden için gereklidir.

CYBH Testi Kimlerden İstenir?

Hastalık belirtileri gösteriyor olmanın yanı sıra, korunmasız ve partner bilgisine sahip olunmayan ilişkilerden sonra cybh testi yaptırılabilir. Aynı zamanda partner sayısı arttıkça risk artacaktır. Bu durumlarda da kişilerin belirti göstermeleri beklenmeksizin test istemi kişi ya da doktoru tarafından istenebilir.

CYBH Belirtileri Nelerdir?

Semptomsuz gelişen cinsel yolla bulaşan hastalıklar olduğu; genital bölgede yanma, kaşıntı, koku, akıntı, vajinada kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, idrar yaparken yanma gibi daha yaygın belirtileri vardır.

Bunlarla birlikte kilo kaybı, ağrı, sancı, ishal ve ateş gibi belirtilerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar için dikkat edilmesi gereken semptomlardandır. CYBH testi, semptom sonrasında yapılabileceği gibi şüpheli ilişkilerden sonra da tedbir amaçlı yaptırılabilir.

CYBH Tedavi Yöntemleri

Her hastalık tanı ve teşhisinde olduğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar için yapılacak CYBH testi sonrasında tanılanan hastalığın tedavi süreci hekim tarafından yönetilir. Cinsel yolla hastalık bulaşma riski 1/3 oranında olması ve gebelikte bebeğe de geçerek harici bir taşıması, cinsel hayatın sağlıklı yürütülmesi açısından ciddi riskli durumlardır.

Bu tür hastalıkların tedavisi, hastalık tanısı konduktan sonra ilaç kullandırmak veya harici krem gibi uygulamalar tedavi sürecinde yer alır. HIV, hepatit b gibi daha ağır hastalıklar ise kan tahlilleri gibi uygulamalarla yakından takip edilmelidir.

HIV p24 Antijen Testi

HIV virüsünün vücutta ki varlığının tespiti için kan numunesi üzerinde yapılan bir testtir. Virüsü çevreleyen p24 antijeni aynı zamanda protein bir yapı olup hastalık tanısı bu antijen testi sonrasında konulur.

Olası bulaş sonrası17. Ve 21. Günler arasında kan değerlerinde görülebilen virüs yaklaşık üç ay kanda görünür haldedir. Antijen testi yapılması ve incelemenin süreci doktor ve laboratuvarlardan edinilecek bilgi ile ön görülebilir ve yürütülebilir bir süreçtir.

HIV p24 Antijen Testi Yaptırmalı mıyım?

Tüm hastalıklarda olduğu gibi genel geçer bilgilerden ziyade uzman bilgilerine sahip olmak, belirtileri gözden kaçırmamak ve ihmal etmemek, abartı ve sürekli bir hastalık paranoyasından uzak ancak gerçekçi olarak bedenini dinlemek, şüpheli durumda hekime başvurmaktan kaçınmamak ve gecikmemek antijen testi yaptırma aşamasında da dikkate alınması gerek durumlardandır.



