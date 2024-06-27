CHP'li isimlerden salgın iddiası: 5 bin civarında kişi hastanelere müracaat etti

HP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şabhaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde salgın olduğun iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şabhaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, birçok kişinin mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama yapılmasını beklediklerini belirterek, “Bayram tatili sona ermeden başlayan bu salgında, yaklaşık 5 bin civarında kişi hastanelere müracaat etti. Olayın nasıl gerçekleştiğini, yetkililerin açıklamasını istiyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ile birlikte son günlerde birçok kişinin mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle hastaneye başvurduğu Konya'nın Seydişehir ilçesinde incelemelerde bulundu. Şahbaz, beraberindeki heyetle birlikte Seydişehir Devlet Hastanesini ziyaret edip, hastane yönetiminden konu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP heyetindeki Milletvekili Barış Bektaş, “Seydişehir’imizde ciddi bir salgın yaşandı. Salgının başlamasının üzerinden 4-5 gün geçmesine rağmen yetkililerden hala bir açıklama yapılmamasını doğru bulmuyoruz. Mevcut iktidarın sadece burada değil, başka yerlerde de buna benzer aymazlıklarına defalarca şahit olduk. Aynı ciddiyetsizliği maalesef burada da gösterdiler. Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili raporlarını ivedilikle bizlerle ve kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz. Raporlar elimize geçer geçmez ihmal ve kusur var ise bunlar hakkında gerekli işlemin yapılıp yapılmadığının takipçisi olacağız.” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şabhaz da birçok vatandaşın mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurmasına ilişkin, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Şahbaz, ''Bayram tatili sona ermeden başlayan bu salgında, yaklaşık 5 bin civarında kişi hastanelere ateş, kusma, eklem ağrısı gibi bulgularla müracaat etti. Olayın nasıl gerçekleştiğini, yetkililerin açıklamasını istiyoruz. Bu süreçte halkın sağlığını korumak için büyük çaba gösteren sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.