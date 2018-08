Çıban Nedenleri

Bu bakteri türü cilt üzerinde yaşamaktadır ve cilt zarar görmedikçe ya da tahriş olmadıkça genellikle herhangi bir sağlık sorununa yol açmamaktadır. Bakteriler ciltteki küçük kesikler veya saç köklerinin zarar görmesiyle vücuda girebilmektedir Bunun bir sonucu olarak da cilt altında enfeksiyon oluşmaya başlamaktadır. Diğer yandan çıban, cildin yüzeyinde bulunan diğer bakteriler veya mantarlardan da kaynaklanabilmektedir.



Cilt üzerinde yaşayan bu bakteriler cilt üzerinde kesikler veya minik çizilmeler meydana geldiğinde ya da saç köklerine girdiğinde çıban oluşmaktadır. Çıban, ter bezlerinin tıkanması sonucu da gelişebilmektedir.



Çıban gelişimine yol açabilecek diğer nedenler ise şöyle sıralanmaktadır:



Gerekli olan kişisel hijyenin sağlanmaması

Yabancı cisimlerin cilde batması ya da delmesi sonucu bakterilerin cilde nüfuz etmesi

Sıkı kıyafetler giymek

Giysilerdeki sert kimyasal deterjanlara cildin maruz kalması

Diyabet (şeker hastalığı)

Zayıf bağışıklık sistemine sahip olmak veya bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar yaşamak

Zayıf beslenme veya vücut için temel besinler olan A, B ve C vitamini içeren sebzelerin eksikliği

Aşırı alkol alımı veya çok fazla kafein tüketilmesi

Sıvı kaybı yaşamak



Çıban Risk Faktörleri



Hemen hemen her sağlıklı bireyin çıban geliştirme riski bulunmaktadır, ancak aşağıda sıralanmış olan risk faktörlerine sahip olan kişilerin çıban geliştirme riski daha da yükselebilmektedir:



Staph enfeksiyonu (stafilokok bakterileri) olan bir kişi ile yakın temasta bulunmak çıban geliştirme riskini artırabilmektedir. Çıban geliştirmiş veya çıban karıncalanması olan biriyle yaşıyorsanız, bir enfeksiyon geliştirmeniz daha olasıdır.

Diyabet yani şeker hastalığı bulunan kişilerin çıban geliştirme riski de yükselebilmektedir. Bu durumda, çıban gibi ciltteki bakteriyel enfeksiyonlar da dahil olmak üzere vücuttaki enfeksiyonla savaşma gücü düşebilmektedir.

Diğer cilt koşulları geliştirmiş olan kişilerin çıban geliştirme riski daha yükselebilmektedir. Cildin koruyucu bariyerine zarar verdikleri için sivilce ve egzama gibi cilt problemleri kişiyi çıbana karşı daha duyarlı bir hale getirebilmektedir.

Bağışıklık sisteminin zayıflaması ya da bağışıklık sistemi hastalıkları çıban riskini yükseltebilmektedir. Bağışıklık sisteminin herhangi bir nedenden ötürü zayıflaması söz konusu ise, kişi çıban gibi cilt koşullarını geliştirmeye daha yatkın bir hale gelebilmektedir.

Ortak ekipmanların kullanıldığı sporlarla ilgilenen sporcuların çıban geliştirme riski diğer insanlara oranla daha fazla olabilmektedir.

Obez insanların da çıban geliştirme riski daha fazladır.

Hapishane, askeri kışla veya evsizler için sığınma evleri gibi diğer insanlarla yakın temasın oluştuğu alanlarda yaşayanların da çıban geliştirme riski artabilmektedir.







Çıban Nedir?



Çıban diğer adıyla fronkül, cilt üzerinde kızarma ve hassaslaşma ile başlayan lokalize bir enfeksiyon durumudur. Bu alan zamanla daha da sertleşmekte ve daha da acı verici bir hale gelmektedir. Sonuç olarak ise çıbanın merkezi yumuşamakta ve enfeksiyonu ortadan kaldırmak için mücadele eden beyaz kan hücreleriyle dolmaktadır.



Bu beyaz kan hücreleri, bakteriler ve proteinler topluluğudur ve irin olarak da bilinmektedir. Gelişen bu irin cerrahi olarak açılabilen veya cildin yüzeyinden kendiliğinden akabilen bir kafa ya da uç oluşturmaktadır. Doku içinde biriken irin, apse olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle uçuğu bir cilt apsesi olarak değerlendirmek mümkündür. Çıban gövde, ekstremiteler, kalçalar, kasık veya diğer alanlar dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilmektedir.



Çıban Tedavisi



Çıban nasıl geçer? Bir çıbanı tedavi etmek için evde uygulanabilecek bazı öneriler şunlardır:



Çıbanı kendi kendinize sıkmaktan kesinlikle kaçının.

Çıbanı antiseptik sabunla yıkayın.

Çıbanın uç vermesini ve kendi kendine akmasını teşvik etmek için günde üç kez 10 dakika boyunca sıcak kompres uygulayın.

Patlamış olan çıbanı temiz bir bandajla sarın.

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için ellerinizi iyice yıkayın.

Enfekte bölgeleri yıkadığınız ve kurutduğunuz her seferde temiz havlu kullanın.

Çıban birkaç gün sonra iyileşmezse bir doktora başvurun.



Şiddetli çıban vakalarında tıbbi bir yardım alınmalıdır. Tıbbi tedaviler sıklıkla antibiyotik kullanımını ve neşter yardımıyla çıbanın doktor tarafından akıtılmasını içermektedir. Göz ve burun etrafında gelişen çıbanların her zaman bir doktor tarafından tedavi edilmesi gerekmektedir, çünkü enfeksiyonun kan dolaşımına erişme ve beyne ulaşma riski bulunmaktadır.



Çıban İçin Hangi Doktora Gidilir?



Çıban tanısı ve tedavisi için bir dermatolog yani cilt hastalıkları uzmanına başvurulmaktadır.