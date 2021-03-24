Cilt bakımı İstanbul‘da bakım rutinlerimiz arasına girmeyi başardı

Cilt bakımı uygulamaları ile cildinizdeki hasarları rahatlıkla tedavi edebilirsiniz.

Cildinizde herhangi bir problem olsun olmasın, profesyonel cilt bakımı ile cilt temizliği derinlemesine olarak temizlenir. Ciltteki var olan hasarlar rahatlıkla tedavi edilebilir. Cilt bakımı İstanbul Quartz Klinikte profesyonel estetisyenler tarafından yapılan tedavi ve bakım kürüdür. Cilt bakımı İstanbul Quartz klinik de uygulanan tedavi yöntemleri ile bebeksi ışıl ışıl bir cilde sahip olunabileceğini belirtiyor

Cilt temizliğine başlarken

Parlak güzel görünen ve iyi bir cilde sahip olmanın yolu cilt temizliğinin iyi yapılmasıdır. Ciltteki var olan siyah akne oluşumlarının ve sivilcelenmelerin engellenmesi aynı zamanda cilt sağlığının sürdürülebilir olması için günlük olarak cilt temizlenmelidir. Ancak günlük cilt temizliği her zaman aktif olmayabilir.

Cilt bakımı ile cilt üzerinde oluşan hava kirliliği, güneş ışınlarının yıpratıcı etkisi, çevresel koşullar ya da makyaj gibi dış etkenlerden kaynaklı koşulların cilde verdiği hasarı önlemek için yapılması gereken en önemli şey cildi temiz tutmaktır. Cilt üzerinde sivilce akne kuruma yağlanma ya da lekelenme problemleri, cildin dengesinin bozulmasına sebep olur. Günlük olarak temizlenen cilt üzerinde akne lekelenme sivilcelenme daha az görülmektedir. Kozmetik temizleyiciler maskeler tonikler ile yapılan temizlik ile cilt temizliği kontrol altına alınsa bile ayda bir cildi derinlemesine olarak temizlemek gerekmektedir.

Cilt bakımı kimlere yapılabilir?

Cinsiyet gözetmeksizin 18 yaşını tamamlayan herkese rahatlıkla uygulanabilen cilt bakımı doğal ürünlerle yapıldığı için %100 güvenilirliği olan işlemlerdir.