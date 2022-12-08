Cilt Bakımında Kolajen Etkisi

Kolajen, vücutta doğal olarak bulunan ancak ilerleyen süreçlerde çeşitli nedenlere bağlı olarak azalmaya başlayan bir protein türüdür.

Kolajen, vücutta doğal olarak bulunan ancak ilerleyen süreçlerde çeşitli nedenlere bağlı olarak azalmaya başlayan bir protein türüdür. Bu proteinin hücreleri bir arada tutmak, vücudu gerek iç gerekse de dış etkenlerden korumak, cilde esneklik kazandırmak gibi görev ve etkileri mevcuttur. Bu sebeple sağlıklı bir cilt bakım rutinine kolajen dahil etmek oldukça önemlidir.

Cilt Bakım Rutininde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cilt bakımı yapmak tek başına yeterli değildir. Cilt bakımının etkili olmasının yolu, doğru ürünleri doğru sıralama ile kullanmaktır. Bu sebeple bir cilt bakım rutini oluşturmak isteyen bireylerin dikkat etmeleri gereken unsurlar ve izlemeleri gereken adımlar aşağıda derlendiği gibidir.

Temizleme

Cildin sağlıklı olmasının en temel şartı, temiz olmasıdır. Temizlik için ise vücudun ph seviyesine uygun, içeriği temiz bir ürün kullanmak gereklidir. Aynı zamanda cilt tipi de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin kuru cilt tipleri için nemlendirme özelliği yüksek olan temizleme jelleri kullanmak gereklidir.

Tonik Kullanmak

Tonik, birçok kişinin geri plana attığı bir adımdır. Oysa temizliği pekiştiren tonik kullanımıdır. Ayrıca toniklerin temizleme işlevlerinin yanında bakım işlevleri de mevcuttur.

Serum Kullanmak

Toniğin hemen ardından, diğer cilt bakım ürünlerine geçmeden önce serum kullanmak gereklidir. Özellikle kolajen içeren serumlar kullanmak, stres, yorgunluk ve yaş alma gibi sebeplere bağlı olarak meydana gelen kolajen kaybının önüne geçecektir. Aynı zamanda cildin daha esnek, gözeneklerden arınmış ve genç bir görüntüye kavuşması sağlanmış olacaktır.

Nemlendirici Kullanmak

Öncelikli olarak belirtmek gereklidir ki nemlendirici, yalnızca kuru cilt tipine sahip olan bireyler için kullanılması gereken bir ürün değildir. Yağlı ve karma bir cilt tipine sahip olan bireylerin de nemlendirici kullanmaları gereklidir.

Kış Aylarında Cilt Bakım İpuçları

Her mevsim uygulanması gereken bakım rutini elbette ki aynı değildir. Tekdüze bir bakım rutini belirlemek, söz konusu bakımın cilt açısından yetersiz olmasına sebep olacaktır. Bu sebeple yaz ayları için farklı, kış ayları için farklı bir rutin oluşturulmalı ve içeriklere bu doğrultuda dikkat edilmelidir. Kış aylarında cilt bakım ipuçları ise aşağıda derlendiği gibidir.

Cilt sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa temizlenmeli, bu temizliğin ardından ise cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanılmalıdır. Özellikle kuru cilt tipine sahip olanların tercih edecekleri ürünün nemlendirme oranı son derece yüksek olmalıdır. Kış aylarında cilt normalden daha fazla kurumaktadır. Bu sebeple kimi zaman nemlendiricilerin yetersiz kalacağını söylemek mümkündür. Bu kurulukla mücadele etmenin yolu ise seramid ve hyalüronik asit içeren ürünler kullanmaktır. Kış aylarında özellikle pütürlü peelinglerden, çeşitli maddelerden yapılan keselerden uzak durulmalıdır. Bu ürünler normal şartlarda da cilt açısından oldukça zararlıdır. Ancak kış aylarında zararlarının artacağını söylemek mümkündür.

Kolajen ve Cilt Bakımı

Vücudun yaklaşık %80’ini meydana getiren bir protein olan kolajen, dokuların bir arada kalmalarını sağlayan en temel maddedir. Bu maddenin aynı zamanda cildin dayanıklılığını artırdığını, hücre sağlığını desteklediğini söylemek de mümkündür. Bu sebepledir ki kolajen, cilt bakım rutininin olmazsa olmazlarındandır. Peki kolajenin cilde faydaları nelerdir?

Esnek yapıyı destekler

Gerek psikolojik ve çevresel etkiler gerekse de yaşlanma, vücudun ürettiği kolajenin azalmasına sebep olur. Bu azalmaya bağlı olarak ise ciltte sarkmalar ve kırışıklıklar meydana gelir. Bu durumu gidermek için kolajen takviyeleri tercih edilebilir.

Cildi sıkılaştırır

Cildin sıkılaşmasının en doğal sonucu, kırışıklıkları önlemektir. Özellikle 30’lu yaşlardan itibaren meydana gelen kırışıklıklarla mücadele etmenin yolu kolajendir.

Yaşlılık lekeleriyle mücadele eder

Özellikle 40’lı yaşlardan itibaren yüzde meydana gelmeye başlayan yaşlılık lekeleriyle mücadele etmenin yolu, cilt bakım rutinine kolajen içeren serum, krem ve benzeri ürünleri dahil etmektir.

H2 - Kolajen Takviyeleri ile Cildinizi Destekleyin!

Kolajen, bir nevi “genç ve dinç” kalmak için gerekli olan en temel yapıtaşıdır. Bu yapıtaşıyla birlikte yaşlanma etkilerinin giderildiğini ya da en kötü ihtimalle azaltıldığını söylemek mümkündür. Kolajen kullanımı için çeşitli alternatiflerin bulunması ise bir diğer önemli avantajdır.

Farmakozmetika, geniş ürün skalası, birbirinden sağlıklı ürün içerikleriyle sağlığını ve genç görüntüsünü önemseyenlere hizmet sunmaktadır. Çeşitli formlarda bulunan kolajen takviyeleri ile bireylerin kendileri için en sağlıklı olana en zahmetsiz şekilde ulaşmaları mümkündür.

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