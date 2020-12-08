Çin aşısının yüzde 97 oranında başarı sağladığı haberi geri çekildi

Çinli Sinovac’ın corona virüs aşısının üçüncü faz ara veri sonuçları açıklandı. Endonezda'da bin 600 kişide yapılan klinik deneylere göre aşının etkinliğinin yüzde 97 olduğu belirtildi.

Endonezya'nın devlete ait ilaç şirketi Bio Farma'nın sözcüsü Iwanduino, "Klinik araştırma ekibimiz bir ay içinde ara verilerin etkililiğinin yüzde 97'ye kadar çıktığını tespit etti" dedi.

Setiawan, Bio Farma'nın nihai sonuçları bekleyeceğini ve aşının kitlesel dağıtımı için Endonezya gıda ve ilaç kurumunun Ocak sonunda acil kullanım iznini verebileceğini açıkladı.

Iwan Setiawan, toplu aşılama süreci öncesinde söz konusu aşının acil kullanım izni için de Gıda ve İlaç Ajansının (BPOM) onayını beklediklerini vurguladı.

AĞUSTOS'TA ÜÇÜNCÜ AŞAMA KLİNİK ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTI

Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac şirketinin Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldıklarını ve gelecek ay başına kadar da 1,8 milyon doz daha alım yapmayı planlandıklarını açıklamıştı.

Endonezya, 11 Ağustos’ta yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc’a ait Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

TÜRKİYE 50 MİLYON DOZ SİPARİŞ VERMİŞTİ

Türkiye ise Faz-3 çalışmaları süren Çin korona aşısı için 50 milyon doz anlaşma yapmıştı. Aralık ayında ise en az 10 milyon aşının temin edileceği Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklandı. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon doz aşı geleceğini ancak zamanla bu sayının da artacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının ise nisan ve sonrasında devreye gireceğini, bu yüzden nisana kadar verebilecekleri ne kadar aşı varsa onları almaya talip olduklarını vurguladı.

11 Aralık'ta ülkemize gelmesi planlanan aşı ile sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

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