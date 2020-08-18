Çin, Covid-19 aşısının hazır olacağı tarihi açıkladı

Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.

SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, Çin Komünist Partisinin Guangming gazetesine yaptığı açıklamada, yıl sonunda piyasaya çıkacak Covid-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi.

Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti. Liu Cingcın, "1,4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil" diye konuştu.

YILDA 220 MİLYON DOZ ÜRETİM

Kendisinin de bu aşıyı uygulattığını dile getiren SinoPharm'ın yöneticisi ayrıca şirketin yılda 220 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

YÖNETİCİLER ÜZERİNDE DENEME TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çinli uzmanlar ve yöneticilerin deneme aşamasındaki aşılardan vurdurduğu yönündeki haberler, bilim çevrelerinde tartışma konusu olmuştu.

VAKA SAYISI 22 MİLYONU AŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 777 bin 477 kişi öldü.