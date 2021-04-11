Çin'den Çin'de üretilen aşılarla ilgili korkutan itiraf!

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu, ülke basınına yaptığı açıklamada Çin'de üretilen aşıların koruyuculuk oranının yüksek olmadığını söyledi.

Çin gazetesi South China Morning Post'a konuşan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Fu, "Çin'de üretilen aşıların koruyuculuk oranı yüksek değil. Bu bir sorun" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Fu tarafından yapılan bu açıklama Çinli üst düzey bir yetkilinin kamuoyu önünde Çin'in aşılarının düşük koruyuculuk oranları hakkında yaptığı ilk açıklama oldu.

Aynı gazeteye konuşan Çinli aşı uzmanı Tao Lina da Sinovac'ınki gibi inaktif virüs yöntemiyle iki doz aşı olanlara, tek bir doz da mRNA aşısı yapılmasının çözüm olabileceğini söyledi. Aşılamanın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Lina, "Fakat aşılama tüm hızıyla devam etmeli. Mükemmel aşıyı bulana kadar bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Chengdu kentinde dün bir konferansta konuşan Fu, aşı üretim süreçlerindeki dozaj ve aşılar arası süre gibi değişkenler üzerinde oynamanın da sorunun çözümüne katkı sunabileceğini söyledi. Çin'de bugüne kadar geliştirilen aşılardan dördü onaylandı.

Fu, yıl sonuna kadar üç milyar doz aşı üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sinovac ve Sinopharm, ellerindeki aşılara dair verileri Dünya Sağlık Örgütü'ne iletti. Örgüt'ün Nisan ayında bu aşılara kullanım onayı verip vermemeyi değerlendirmesi bekleniyor.