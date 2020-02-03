SON DAKİKA
ACI HABER AZ ÖNCE GELDİ: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 03 Şubat 2020 14:12

Çin'in dışında 23 ülkede daha korona virüsü görüldü!

Çin'in Wuhan kentinde çıktıktan kısa bir süre içinde küresel bir panik yaratan ve yüzlerce insanın ölümüne yol açan corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Çin'in dışında 23 ülkede daha korona virüsü görüldü!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir basın toplantısı düzenledi ve bütün dünyada panik yaratan corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü sebebiyle büyük tepki çeken ve sosyal medyada istifa etmesine dair çağrıların yapıldığı Tedros Adhanom, Çin haricinde 23 ülkede corona virüsü tespit edildiğini ve Çin’de 361 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tedros Adhanom, “Bütün ülkelerin kanıtlara dayanan tutarlı kararlar alması gerekiyor. Uluslararası seyahat ve ticaret konusunda gereksiz engellemeler olmamalı” dedi.

Tedros Adhanom, “Küresel anlamda bağlı olmamız bu hastalık özelinde bir zayıflık fakat genel olarak bir güç” dedi.

DSÖ Genel Müdürü konuşması sırasında arka arkaya öksürmesi panik yarattı. Reuters, Tedros Adhanom’un öksürdükten sonra su içtiğini ve “Corona virüsü değil, merak etmeyin” dediğini aktardı.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
virüs , dünya sağlık örgütü , corona , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM