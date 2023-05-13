Cinsel Yolla Hastalıklar Nasıl Bulaşır?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), cinsel temas yoluyla kişiden kişiye yayılan enfeksiyonlardır. Bu hastalıklar genellikle cinsel ilişki sırasında enfekte olan bir partnerden diğerine geçer. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar şu yollarla bulaşabilir:

Cinsel İlişki: En yaygın bulaşma yolu cinsel ilişkidir. Vajinal, anal veya oral seks sırasında enfekte olmuş bir partnerden hastalık bulaşabilir.

Cinsel Sıvılar: Bulaşıcı hastalıklar, enfekte partnerin cinsel sıvılarını (sperm, vajinal sıvı, meni) içeren temasla bulaşır. Bu sıvılar, enfekte bir kişinin vücudunda bulunan patojenleri içerebilir.

Cilt Teması: Bazı CYBH'lar, enfekte bir kişinin cildiyle temas ettiğinde bulaşabilir. Özellikle cinsel organların, lezyonların veya enfeksiyon belirtilerinin bulunduğu bölgelerde bulaşma riski artar.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında şunlar bulunur:

HIV/AIDS

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (klamidya, gonore, frengi)

Genital herpes

HPV (Human Papillomavirus) enfeksiyonu

Hepatit B ve Hepatit C

Trikomoniyazis

Bel soğukluğu (gonokokal üretrit)

Kandidiyazis (mantar enfeksiyonu)

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların belirtileri hastalığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı hastalıklar belirti vermeyebilir veya hafif semptomlarla kendini gösterebilir. Ancak genellikle aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Ağrılı idrar yapma

Vajinal akıntı veya penis akıntısı

Genital bölgede kaşıntı, yanma veya tahriş

Deride döküntüler veya lezyonlar

Ağrılı cinsel ilişki

Lenf düğümlerinde şişlik veya hassasiyet

Kas ağrıları veya eklem ağrıları

Yorgunluk veya ateş gibi genel belirtiler

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında:

Cinsel ilişki sırasında kondom kullanmak: Kondom kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar korunmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Cinsel ilişki sırasında kondom kullanmak, enfeksiyon riskini azaltır.

Tek eşlilik: Tek eşlilik, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Her iki partnerin de cinsel yolla bulaşan hastalıklardan arındırılmış olduğundan emin olmak için düzenli olarak test yaptırmak önemlidir.

Aşı: Bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı aşı mevcuttur. HPV gibi bazı hastalıklara karşı aşı yapılması önerilmektedir.

Cinsel partnerinizi tanımak: Cinsel partnerinizi tanımak, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biridir. Partnerinizin geçmiş cinsel ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak, enfeksiyon riskini azaltır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tedavileri Nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi, hastalığın türüne bağlı olarak değişmektedir. Antibiyotikler, antiviral ilaçlar ve diğer tedaviler, hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemler arasındadır.

Hiv Testi Nedir?

HIV testi, kişinin HIV enfeksiyonuna sahip olup olmadığını belirlemek için yapılan bir tıbbi testtir. HIV, insan bağışıklık yetmezliği virüsünün kısaltmasıdır ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. HIV enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olup, kan ve vücut sıvılarıyla da bulaşabilir. HIV testi, antikorlar veya virüsün genetik materyali olan RNA veya DNA'y ı tespit ederek enfeksiyonun varlığını saptar.

Hiv Testi Nasıl Yapılır?

HIV testi, genellikle kan örneği veya tükürük örneği kullanılarak yapılır. Kan testi, antikorları veya virüsün genetik materyalini saptamak için laboratuvar ortamında gerçekleştirilir. Tükürük testi ise tükürük örneğinin toplanmasıyla yapılır ve antikorları tespit eder. Bazı hızlı HIV testleri ise sonuçları daha kısa sürede sağlayabilir ve genellikle ağızdan veya burundan toplanan örneklerle yapılır.

Hiv Testi Nerede Yapılır?

HIV testi, tıbbi sağlık merkezlerinde, kliniklerde, hastanelerde ve cinsel sağlık kliniklerinde yapılabilir. Çoğu ülkede, sağlık hizmeti sağlayan kuruluşlar, hiv testi yapabilen uzman personel ve laboratuvarlara sahiptir. Ayrıca, bazı HIV test kitleri reçetesiz olarak eczanelerden de temin edilebilir.

Hiv Testi Kaç Günde Sonuç Verir?

HIV testi sonuçları, test türüne ve testin yapıldığı laboratuvarın hızına bağlı olarak değişebilir. Bazı hızlı testler sadece birkaç dakika içinde sonuç verebilirken, diğer testlerin sonuçları birkaç saat veya birkaç gün sürebilir. Genellikle, HIV testi sonuçları bir hafta içinde alınır. Ancak, hızlı testlerin sonuçları daha hızlı elde edilebilir.

Hiv Testini Evlilik Öncesi Yaptırmak Zorunlu Mudur?

HIV testini evlilik öncesi yaptırmak zorunlu bir prosedür değildir. Ancak, bazı ülkelerde veya bölgelerde evlilik başvurusu yaparken veya evlenmeden önce çiftlerden HIV testi istenebilir.

Sperm Testi Nedir?

Sperm testi, erkeklerdeki üreme sağlığı hakkında bilgi veren bir testtir. Sperm sayısı, sperm kalitesi ve hareketliliği gibi faktörler, test sonuçlarını etkileyen önemli faktörlerdir.

Sperm Testi Nasıl Yapılır?

Sperm testi, genellikle bir sağlık merkezinde veya hastanede yapılır. Test sırasında, hastanın boşaltımının örnekleri alınır ve laboratuvara gönderilir. Örnekler, mikroskop altında incelenir ve sperm sayısı, hareketliliği ve kalitesi gibi faktörler incelenir.

Sperm Testi Sırasında Nelere Dikkat Etmeli?

Sperm testi öncesinde, hastanın cinsel ilişkide bulunmaması önerilir. Ayrıca, test öncesinde belirtilen talimatları takip etmek önemlidir.

Sperm Testi Sonuçları Nasıl Olmalı?

Sperm testi sonuçları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak normal bir sperm testi sonucunda aşağıdaki kriterlere uyulması beklenir:

Sperm sayısı: Normal bir sperm testi sonucunda, en az 20 milyon sperm hücresi olmalıdır. Daha düşük sperm sayıları, kısırlık riskini artırabilir.

Hareketlilik: Sperm testi sonucunda, spermlerin en azından %50'sinin hareketli olması beklenir. Hareketli spermler, yumurtaya doğru ilerleyebilme yeteneğine sahiptir.

Morfoloji: Normal bir sperm testi sonucunda, spermlerin en azından %4'ünün normal şekle sahip olması beklenir. Anormal şekilli spermler, döllenme ve gebelik oluşumunu etkileyebilir.

Sperma yoğunluğu: Normal bir sperm testi sonucunda, bir mililitre (ml) sperm örneğinde en azından 15 milyon sperm hücresi olması beklenir.

Sperm Testi Sonrasında Olası Tanı Nedir?

Sperm testi sonuçlarına dayanarak bir tanı koymak, bir uzman hekimin görevine girer. Ancak, bazı genel durumlar ve sonuçlar şunları içerebilir:

Normal Sonuçlar: Normal sperm testi sonuçları, erkeğin üreme sağlığının genel olarak iyi olduğunu gösterir. Bu durumda, çiftin doğal yollarla gebe kalabilme olasılığı yüksektir.

Düşük Sperm Sayısı: Düşük sperm sayısı, kısırlık riskini artırabilir. Bu durumda, çiftin gebe kalma şansı azalabilir ve tıbbi yardım veya tedavi gerekebilir.

Düşük Hareketlilik veya Morfoloji: Düşük sperm hareketliliği veya anormal sperm şekilleri, döllenme sürecini etkileyebilir. Bu durumda, doğal gebe kalma olasılığı azalabilir ve tıbbi yardım gerekebilir.

Kimler Sperm Testi Yaptırmalı?

Sperm testi, çiftlerin doğal yollarla gebe kalmakta zorluk yaşıyorlarsa veya kısırlık sorunu yaşıyorlarsa önerilen bir testtir. Ayrıca, erkeklerdeki üreme sağlığını değerlendirmek için rutin bir tarama testi olarak da yapılabilir. Aşağıdaki durumlarda sperm testi yaptırmak önerilir:

Çiftin düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebe kalamaması durumunda.

Erkeklerde varikosel gibi üreme sistemi anormalliklerinin belirlendiği durumlar.