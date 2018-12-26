Trafikte bunu yapana rekor ceza !
Trafikte bunu yapana rekor ceza !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Cinsellik
  4. 26 Aralık 2018 17:34

Ereksiyon sorunu yaşayanlara müjde

Rus bilim insanları ereksiyon sorunu yaşayan kişilere müjdeyi verdi.

Ereksiyon sorunu yaşayanlara müjde
A+ A-

Rus bilim insanları tek tuşla uzaktan ereksiyon sağlayabilen bir mekanizma keşfettiklerini öne sürdü.

İlk testleri maymunlar üzerinde yapılan uygulamanın videoları da paylaşıldı.

Televizyon kumandasına benzeyen bir sistemle tek tuşla ereksiyon sistem, yatakta sıkıntı çekenlerin derdine derman olabilir.

Girişimci Boris Aleksandrov tarafından tanıtılan sistem için insanlar üzerinde de testlerin başlayacağı söylendi.

Yayınlanan videoda sinyali alan maymun penisinin aniden ereksiyona uğradığı, ancak sinyali kaybedince hemen inişe geçtiği görülüyor.

Aleksandrov, "Uzaktan bu maymunun günün herhangi bir saatinde ereksiyon olmasını sağlayabiliriz. Tuşa basıyorsun aniden kalkıyor, tekrar basıyorsun iniyor" dedi.

Aleksandrov, sistemin erkeğin penisine uzanan sinirlere eklemlenen mikro elktrotlar sayesinde uyarıldığını belirtti.

bilim insanı , ereksiyon , mekanizma , keşif
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM