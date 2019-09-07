Erkeklerin cinsel yaşamını bitiren 6 hastalık

Erkeklerin cinsel hayatını bitiren hastalıkları Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Alıcı açıkladı. İşte Prof. Dr. Alıcı'nın paylaştığı o 6 hastalık.

1) Hormonal hastalıklar

Özellikle erkeklik hormonu olan testosteron cinsel istekle ilişkilidir. Testosteronun penis iç yapısı üzerine de etkisi var. Testosteron düzeyindeki düşüklük hem isteği, hem de penis iç yapısını olumsuz etkileyerek sertleşme sorununa yol açabilir. Tiroid bezi, böbrek üstü bezi, hipofiz bezi hastalıkları da sertleşme bozukluğuna neden olabilir.

2) Şeker hastalığı

Diyabeti olan erkek hastaların yarısında zaman içerisinde sertleşme sorunu gelişir. Tip 1 diyabeti olan, insülin bağımlısı genç hastalarda bu problem daha erken ortaya çıkabilir. Tip 2 diyabeti olan, insüline bağımlı olmayan ve daha geç yaşlarda ortaya çıkan diyabette sertleşme sorunu daha yavaş gelişir. Diyabeti olan erkeklerde birkaç nedenle sertleşme sorunu meydana gelir. Öncelikle diyabet küçük kan damarlarına zarar vererek penise kan akımını azaltır. İkinci olarak çevre sinirlerde bozukluk oluşturarak penise sertleşme için gerekli uyarının iletilmesini engeller. Bu hastalarda penisten beyne giden uyarılarda da azalma olur ve sertlik elde etmek güçleşir. Son olarak diyabette genel sağlık daha kötü seyredebilir. Diyabetin yaratacağı bu kötü etkileri önlemenin en iyi yolu kan şekerini ve tansiyonu kontrol altında tutmaktır.

3) Kan yağları yüksekliği

Kolesterol ve trigliserid gibi kan yağlarındaki yükseklik kalp-damar hastalığı yaratır; penise giden kan akımında azalmaya yol açarak sertleşme bozukluğuna neden olur. Özellikle kötü huylu kolesterolün yüksek oluşu sertleşmeyi olumsuz etkiler.

4) Peyronie hastalığı

Bu hastalıkta penis sertleşse bile eğrilir ve ilişkiyi engelleyebilir. Penis eğriliğine yol açan iki durum var. Birinci neden doğuştan itibaren penisin yapısında eğrilik olmasıdır. Buna doğumsal penis eğriliği denir. İkinci neden de penisin sertleşme sırasında esneyerek büyüyen iç kılıfında bazı bölgelerin esnekliğini yitirmesidir. Buna Peyronie hastalığı deniliyor. Penis eğriliği, cinsel ilişkide güçlük yaratabilir veya ilişki sırasında peniste ağrı oluşturabilir. Bazen de sertleşme yeteneğini tamamen ortadan kaldırabilir. Cinsel işlev bozukluğu yanında ciddi psikolojik problemlere de yol açabilir. Eğrilik cinsel ilişki kurmakta zorluk yaratmıyorsa tedavi gerekmez. Ancak eğriliğe bağlı cinsel ilişki güçlüğü varsa cerrahi olarak eğriliğin düzeltilmesi gerekir. İlaç tedavisiyle eğrilikler düzeltilemez.

5) Prostat hastalığı

Prostat büyümesi cinsel yaşam için risk oluşturabilir. Alt idrar yolu şikayetleri dediğimizde idrar yapmakta güçlük, idrar yaparken yanma hissi, sık idrara çıkmak, idrar sonrası idrar hissinin olması, damlama gibi şikayetler akla gelir. Son yıllarda alt idrar yolu şikayetleriyle sertleşme sorunu arasındaki ilişki dikkat çekiyor. Prostata bağlı idrar şikayetleri olanlarda, aynı yaş grubundaki diğer erkeklere göre 3 kat daha fazla sertleşme sorunu var. İdrar şikayetlerinin şiddeti ne kadar çoksa sertleşme sorunu şiddeti de o kadar artıyor. Yani idrar sorunları cinsel yaşam için başlı başına bir risk.

6) Yüksek tansiyon

Yüksek tansiyon damar cidarında kalınlaşma ve sertleşmeye yol açar. Penisin sertleşmesi için gerekli olan kan akışı böylece azalır. Dolayısıyla hipertansiyon hastalarında cinsel sorun gelişebilir. Bu arada tansiyon ilaçları da sorun yaratabilir. Tansiyon için ilaçlar 4 gruptur. Bunlar içinden beta bloker ve dirüetik dediğimiz idrar söktürücü olan tansiyon ilaçları sertleşme sorunu yaratabilir. Bu durumda hasta önce üroloğu ardından kardiyoloğu ile görüşerek ilaç değişikliğine gidebilir.