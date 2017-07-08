Kadın girişiminden sperm testi cihazı !

Kayserili genç girişimci Şule Başarslan, erkekler için sperm test cihazı üretecek. Hamilelik testleri gibi evde kullanım olanağı sağlayacak test cihazı hastaneye gitmeye çekinen erkekler için kurtarıcı olacak.



Genç girişimci Şule Başarslan, 2015 yılında kurduğu şirketinde hastane tipi yazılım yaparken, hastanelere gitmekte sorun yaşayan erkeklerin sorunlarına tanık olması üzerine, hamilelik testleri gibi evde kullanılabilecek sperm test cihazı üretmeye karar verdi. Ardından 4 kişilik ekibiyle çalışmalara başlayan başarılı kadın girişimci, Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezindeki mentörlerden ve TÜBİTAK’tan destek alarak projeye başladı. Ev tipi sperm test cihazları 2018 yılından itibaren tüketici ile buluşacak.

HASTANEYE GİTMEK ZORUNDA KALMAYACAKLAR

Piyasanın acısını dinleyerek tasarladıkları cihazın, toplumsal cinsiyete dayalı baskılardan dolayı ürologa gidemeyen erkeklere büyük kolaylık sağlayacağını dile getiren Şule Başarslan, “Erkekler hastaneye gitmekte ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Ya sürekli hastaneye gelmek zorundalar ya da hastaneye gelmekte zorluk çeken bir kesim var. Ürologlara gitmemekte ısrarcı olan bir profil de yok değil. Kısırlık deseniz çağımızın sorunu ve ilerleyen dönemlerde daha da artacak. Bütün bu sorunların üzerine ev tipi sperm test cihazını yapmaya karar verdik. Hamilelik testleri gibi, durumunu merak eden erkekler için oluşturduğumuz basit bir test cihazı bu. Korktukları laboratuvara gitmeden ya da çekindikleri süreçlere girmeden, o süreçlerin stresini hissetmeden evde rahatça verecekleri bir örnekle kendilerini test edebilecekler” dedi.

Raporlar yüzde 95 güven aralığı ile oluşturuluyor

Testi yaparken bir yandan teşhis, bir yandan da işin hastane ayağını eve getirerek kolaylık sağladıklarını belirten Şule Başarslan, yüzde 95 güven aralığı ile oluşturdukları raporla da isteyen kişinin tedavi aşamasına geçebileceğini kaydetti.

Sperm test cihazının hedef kitlesinin erkekler gibi görünse de, kadınlar için de kolaylık sağlayacağını söyleyen Şule Başarslan, “Hedef kitlemizde sadece erkekler yok, bu dertten muzdarip olan eşleri de var. Çünkü ne yazık ki hastaneye zorla götürülen kesim bir yerde de kadın oluyor. Dolayısıyla bu kit, evdeki baskıyı önleyen bir kit de oldu. Ne kadar kabul etmek istemesek de, çocuk sahibi olamama bizde biraz tabulaştırılmış. Eğer çocuk sahibi olunamıyorsa, hastalıktan ziyade taraflar birbirinde sorun arıyor. Hastalığın kimde olduğunun teşhis edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

İLK ÜRÜN MERAK KİTİ

,Proje kapsamında iki test cihazı üreteceklerini kaydeden Şule Başarslan, ilk piyasaya çıkacak ürünün ‘merak kiti’ olduğunu belirtti. Şule Başarslan, ‘merak kiti’ne dair şu bilgileri verdi:

“Sperm sayısı her iki ayda bir yenilenip değişen bir olgu. Bugün 5 milyon ise yarın 6 milyon olabilir. Yaşam tarzına, içinde bulunduğu ortama göre de değişebilir. Örneğin sıcaklık değişimleri bunda çok etkili. O nedenle erkeklerin kendilerini sürekli test etmesi lazım. Dolayısıyla değişkenlik gösteren sperm sayısının da kontrol edilmesi gerekiyor. Bu nedenle kişinin yalnızca merakını giderebilecek ya da belli başlı hastalıkları geçirmiş ya da geçirme ihtimali olan erkekler için sunduğumuz ve adına ‘merak kiti’ dediğimiz ikinci bir kit var. Merak kiti diğer kitten daha önce piyasaya girecek. Çünkü daha basit bir alt yapı gerektiriyor. Bu, piyasanın alışkın olmadığı bir cihaz olduğu için önce algıyı uyandırmamız gerekiyor. Bunu da yapabileceğimiz en iyi araç merak kiti. Merak derken sadece kendilerinin merakının giderilmesini kast etmiyoruz, diğer kite olan meraklarını geliştirmeyi de amaçlıyoruz.”

2017 yılında Kayseri Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından, ‘Başarılı Teknolojik Kadın Girişimcilik Ödülü’ne layık görülen Şule Başarslan, iki ürünün de 2018 yılında önce internet üzerinden, daha sonra eczanelerde satışa çıkacağını sözlerine ekledi.