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  4. 17 Aralık 2018 19:30

Kadınlar daha iyi orgazm için para ödüyor

Avustralyalı kadınlar, libidolarını artırmak için ilginç bir tedaviye para ödüyor.

Kadınlar daha iyi orgazm için para ödüyor
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Daha iyi bir orgazm için 10 bin TL verir misiniz? Avustralyalı kadınlar libidolarını artırmak için 'O-boost' adı verilen tedaviye başvuruyor. 10 bin TL değerindeki işlemin, idrar tutamama veya mesane kontrolü olmayan kadınlar için de faydalı olduğu iddia ediliyor.

Avustralyalı cerrahlar, kadınlara daha iyi orgazm verecek bir tedavi sunuyor. “O-boost” enjeksiyonu denen uygulamada, klitoriste kan akışının artılması sağlanıyor ve artan libido sayesinde orgazmın geliştirildiği iddia ediliyor.

Tedavi için öncelikle klitoris ve ön vajina duvarına uyuşması lokal anestezi uygulanıyor. Daha sonra koldan alınan kan (sadece trombosit toplanıyor) aktive edilir ve büyüme faktörlerini serbest bırakmak için tetiklenir. Bu işlemin kadınları orgazmın doruğuna çıkaracağı iddia ediliyor.

İşlem ihtiyaç duyulursa iki kez daha uygulanıyor, daha sonra ise yılda bir kez tekrarlanıyor. Süreç 'minimal acı' olarak tanımlanır ve 'idrara çıkma' dürtüsü en yaygın yan etki olarak kabul edilir. Tedaviden hemen sonra hasta, şişlik, morarma ve iğne giriş noktalarında kanama yaşayabiliyor.

Uzmanlar işlemin doku onarımını ve yeni kan hücrelerinin oluşumunu tetiklediğini söyleyerek tedavinin tamamen doğal olduğunu söylüyorlar. Tedavi ayrıca mesane zayıflığı problemi olan kişilere de fayda sağlıyor.

Cinsel ilişki içinse 24 saat beklenilmesi öneriliyor.

Mynet

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