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  4. 12 Nisan 2019 22:17

O ülkede penis krizi ! En az 500 kişi tedavi görüyor

Papua Yeni Gine'de yüzlerce erkek "kendi yöntemleriyle" penislerini uzatmaya çalışıyor.

O ülkede penis krizi ! En az 500 kişi tedavi görüyor
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Papua Yeni Gineli doktorlar, her yıl yüzlerce erkeğin ‘kendi yöntemleriyle’ penis büyütmeye çalıştıktan sonra hastanelik olduğuna vurgu yaparak, durumun ülke çapında tehlikeli bir hal almaya başladığına dair uyarıda bulundu.

Guardian’daki habere göre, doktorların bu konudaki kaygısını başkent Port Moresby’deki hastanede çalışan cerrah Akule Danlop dile getirdi.

Danlop, yüzlerce erkeğin silikon, bebe yağı, hindistan cevizi yağı ve zeytinyağ gibi maddeleri penislerine enjekte ettiğini belirterek, “Son iki yılda bizim hastaneye en az 500 kişi bu maddeleri zerk ettiği için geldi ve tedavi oldu” dedi.

Enjeksiyonlarda kullanılan maddelerin ciddi yan etkileri olduğuna dikkat çeken Danlop, bu kişilerde ağrılı ülser, peniste şişme, yanma ve ömür boyu sıkıntılı bir cinsel hayata neden olabileceğini belirtti.

'AVRUPA'DA DA YAYGIN ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR'

"Bazen geri dönülemeyecek hasarlar medyana geliyor” diyen Danlop, bazı hastaların ancak ameliyat ile kurtulacak duruma geldiğini ve ameliyatın ardından bu kişilerin çoğunun ereksiyon problemi yaşadıklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak 18-40 yaş grubundaki erkekleri bu yola başvurduğunu anlatan Danlop, “Her sosyal seviyeden insan var; avukat da öğretmen de” diyerek sadece başkentte değil ülkenin dört bir yanındaki hastanelerde bu tür vakaların kaydedildiğini söyledi.
Danlop, hastalara bunu neden yaptıklarını sorduklarında aldığı cevabın "Partnerimle olan cinsel ilişkinin uzunluğunu ve kalitesini artırmak" olduğunu ifade etti.

Papa Yeni Gine Üniversitesi'nden Üreme Sağlığı Profesörü Glen Mola ise bunun sadece bu ülkeye özgür bir şey olmadığını, Avrupa'da çok yaygın bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Konunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan iki uzman, toplumu bilinçlendirmek için bir kampanya başlatılması gerektiğini belirtti.

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