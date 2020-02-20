Seks bağımlısı genç kadının itirafları olay oldu

Frankie Considine, İngiltere'de yaşayan, 28 yaşında bir çocuk annesi bir genç kadın. Hayatını modellik yaparak kazanarak Frankie, anne ve babasının boşanmasının ardından kendisinde bir terslik olduğunu anlamış.

Başarılı bir sosyal hayatı olan, çevresi tarafından arkadaş canlısı, eğlenceli ve komik olarak tanımlanan Frankie, bağımlılığı nedeniyle arkadaşlarıyla olan planlarını iptal etmek zorunda kaldığını ya da iş yerine hasta olduğunu söyleyerek işe gitmediğini söylüyor.

28 yaşındaki kadın, bugüne kadar 130 erkekle beraber olduğunu söylerken, oldum olası kıvrımlı bir kadın olduğunu, kendini ve vücudunu olduğu gibi kabul etmeye çalışırken bağımlılığını keşfettiğini anlatıyor.

Depresyon tedavisi görürken gittiği doktor tarafından seks bağımlısı teşhisi koyulan genç kadın, ilk ilişkisini 14 yaşında yaşadığını ve beraberliğinin dört yıl sürdüğünü söylüyor.

Frankie'nin ilişkisini bitiren ise sadakatsizliği olmuş. Annesini kanser nedeniyle kaybeden Frankie, hastalığının bu kayıptan sonra iyice raydan çıktığını itiraf ediyor.

İçki ya da uyuşturucuya ilgi duymadığını, bu gibi bağımlılıkları olmadığını söyleyen genç kadın, annesinin yerine cinsel ilişki sırasında kurduğu yakınlığı koymaya çalışmış.

Annesini kaybettikten sonraki üç yıl içerisinde 80 erkekle beraber olduğunu söyleyen Frankie, 21'inci yaş gününde kontrolden çıktığını bir gecede dört farklı erkekle ilişkiye girdiğini anlattı.

"Gurur duymadığım şeyler yaptım" diyen Frankie Considine, hastalığının arkasına sığınmak istemediğini söylese de hayatını düzene sokmak için bir şey yapmadığını da itiraf ediyor.

2017 yılının Nisan ayında hamile kalan Frankie'nin kızı 2018'in Ocak ayında dünyaya gelmiş.

Frankie'ye kesin olarak seks bağımlısı teşhisi konması ise 26 yaşında gitmeye başladığı terapist sayesinde olmuş.

"Bu bir yaşam tarzı değil bir hastalık" diyen genç kadının arkadaşları ona destek olmuş ve Frankie, tedavi gördüğünü ve hastalığının iyiye gittiğini söylüyor.



