Uzmanlar bel ağrısı için güvenli cinsel ilişki pozisyonunu açıkladı

Press Associationhaber ajansından Ella Pickover'ın haberine göre, araştırmada yaygın görüşün aksine iç içe geçmiş iki kaşığı hatırlattığı için İngilizce'de "kaşık" anlamına gelen "spooning" kelimesi ile anlatılan pozisyonun bel sağlığı için iyi olmadığı ortaya çıktı.

Bunun yerine diz üstü pozisyonun birçok çift için daha iyi olabileceği söyleniyor.

Kanada Ontario'daki Waterloo Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı çalışma, cinsel ilişki sırasında omurganın tam olarak nasıl hareket ettiğini ortaya koymuş.

Kızılötesi ve elektromanyetik hareket algılayıcılar kullanan araştırmacılar, toplumda yaygın olarak tercih edilen beş pozisyonda seks yapan 10 çiftin omurgasının nasıl hareket ettiğini kayıt altına aldı.

Bu kayıtlara göre uzmanlar bel sorunu olan erkeklerde ağrıyı neyin tetiklediğine dayanarak, güvenli pozisyonlar belirledi.

Omurga sağlığı ile ilgili tıbbi bir dergi olan Spine'da yayınlanan araştırma sonuçlarında göre, bel ağrısı öne eğilip ayak parmaklarına dokunmaya çalıştığında ya da uzun süre oturduğunda kötüleşen erkekler için diz üstü pozisyonlar daha güvenli.

Uzmanlar bu erkeklerin seks sırasında omurgalarını kullanarak hareket etmektense, kalçalarını kullanarak hareket etmeleri gerektiğini de söylüyor.

Araştırma ekibinden Natalie Sidorkewicz "Bundan önce 'spooning' pozisyonu doktorlar tarafından tavsiye edilen pozisyondu" diyor. "Fakat bulgularımıza göre, bu doğru değil."