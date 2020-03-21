SON DAKİKA
65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 21 Mart 2020 20:07

Çocuklarda koronavirüs belirtileri açıklandı

Çocuk doktoru ve TV sunucusu Yevgeniy Komarovskiy, koronavirüsün çocuklarda nasıl ortaya çıktığı ve enfeksiyonun nasıl tespit edileceğini açıkladı.

Çocuklarda koronavirüs belirtileri açıklandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Komarovskiy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, çocukların koronavirüs enfeksiyonunu kolay atlattığını hatırlatarak, koronavirüsün çocuklarda akut solunum yolu viral enfeksiyonları hastalıklarına benzediğini kaydetti.

Komarovskiy, koronavirüsle enfekte olan çocuklarda kusma ve ishalin başlıca belirtiler olduğunu belirtti.

Hastalığın etken maddesinin dışkı yoluyla dışarı atılmasının uzun sürdüğünü vurgulayan Komarovskiy, “Çocuklarda, nefes alma sıklığı veya ritminde değişiklik, dışkı ile ilgili sorunlar gibi semptomlar dikkatle takip edilmelidir” dedi.

Komarovskiy, son zamanlardaki çocuk ölümlerinin neredeyse hepsinin koronavirüsle ilgisi olmayan ciddi patolojilerle bağlantılı olduğunu belirtti.
 
 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Çocuk , Instagram , Koronavirüs , Yevgeniy Komarovskiy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM