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  3. 19 Şubat 2020 14:42

Corona virüsü Türkiye sınırında! Komşuda görüldü!

Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran'a da sıçradı.

Corona virüsü Türkiye sınırında! Komşuda görüldü!
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Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere, 2 bin 5’e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktı. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.

İran'ın yarı resmi haber Ajansı ISNA’nın bildirdiğine göre İranlı yetkililer ülkede ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü doğruladı. 

İran Sağlık Bakanlığı’nda çalışan Kiyanoush Jahanpour, ülkenin Qom şehrinde iki kişide corona virüsü vakası tespit ettiklerini söyleyerek bu kişilerin karantina altında tutulduğunu söyledi. Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülkenin vatandaşı oldukları ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

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