Covid-19 ile demans arasında genetik ilişki bulundu

İngiltere’de yapılan bir araştırma, demans riskini artıran bir genetik mutasyona sahip olan kişilerin korona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığını daha ağır geçirdiğini ortaya koydu. Araştırma, bazı kişilerin Covid-19’u daha ağır geçirmesinin altında genetik nedenlerin yatabileceğine dair tezi güçlendirmesi nedeniyle önem taşıyor.

Araştırma kapsamında, İngiltere’de 48 ile 86 yaş arasındaki 500 bin gönüllünün genetik ve sağlık verilerini toplayan UK Biobank isimli araştırma projesinin verileri incelendi. Araştırmacılar, ApoE isimli genin e4 varyantının, demans riskini yaklaşık 14 kat artırdığını tespit etti. Ardından, 16 Mart-26 Nisan tarihleri arasında hastanede korona virüsü testi yaptıran kişilerin genleri incelendi. İncelemede, bu gen varyantına sahip olan kişilerin Covid-19’u daha ağır geçirme riskinin iki kat yüksek olduğu sonucuna vardı.

Araştırmanın eş yazarlarından epidemiyoloji ve kamu sağlığı profesörü David Melzer, “Mesele sadece yaş değil. Bu, bazı insanların daha savunmasız olmasına yol açan belirli bir gen varyantı” diye konuştu. Melzer, henüz demans teşhisi konmamış ama bu gen varyantını taşıyan kişilerde de aynı sonuçlara ulaştıklarını söyledi.