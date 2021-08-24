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Covid-19'u unutun; kabusunun yeni adı Kovid-22 oldu!

Covid-19'u unutun; kabusunun yeni adı Kovid-22 oldu!

İsviçre'de immünolog olarak görev yapan doktor Sai Reddy, gelecek yıl kaçınılmaz olarak bir "süper varyantın" ortaya çıkacağını duyurarak yeni kabusun adının Covid-22 olacağını söyledi.

Koronavirüs dünyada ve ülkemizde bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken hastalığın uzun bir süre daha dünyaya hakim olabileceği endişeleri artırıyor.

Zürih'te İmmünolog Profesör Dr. Sai Reddy'de bu endişeleri destekleyen bir açıklama yaptı.

Reddy, gelecek yıl Covid-19'dan daha tehlikeli bir koronavirüs "süper varyantı" ortaya çıkabileceği konusunda uyardı ve aşılanmamış her kişinin hastalığı potansiyel olarak yayan kişiler olduğunun altını çizdi.

''DAHA FAZLA AŞININ HAZIRLANMASI GEREKİYOR''

''Kovid-22 şu anda yaşadığımızdan daha da kötü olabilir'' diyerek konuşmaya başlayan Sai Reddy, ''Gelişen tehdide karşı mücadeleye devam etmek için önümüzdeki birkaç yıl içinde "belki de hayatımızın geri kalanında" birden fazla aşının hazırlanması gerekiyor. Aşı olmayı reddeden herkes bir noktada enfekte olacak. Delta'nın viral yükü o kadar büyük ki, aşılanmamış ve varyantla enfekte olan herkes süper yayıcı olabilir. Yeni bir varyantın ortaya çıkması çok muhtemel. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl içinde sürekli olarak yeni varyantlara adapte edilen birkaç aşıya hazırlanmamız gerekiyor'' şeklinde konuştu.

''VİRÜSLE UZUN SÜRE BERABERİZ''

Profesör, virüsü ve insan bağışıklık sistemini "iki dansçı" olarak nitelendirdi. "Bağışıklık sistemi hareket eder ve virüs tepki verir. Virüsle uzun süre dans edeceğiz. Muhtemelen yıllarca, belki hayatımızın geri kalanında."

Reddy son olarak, Beta ve Gama varyantlarının antikorları kısmen önleyebileceğini ve Delta'nın "çok daha bulaşıcı" olmasına rağmen "herhangi bir kaçış mutasyonu geliştirmediğini" söyledi.

 

Etiketler covid-19 covid-22 koronavirüs salgın pandemi
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