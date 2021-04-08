''Covid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük''

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüsün kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtti.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Covid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor." dedi.

CDC, güncellediği kılavuzunda, Covid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.