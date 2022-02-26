Dafine Neziri Kusursuz Makyajın Sırlarını Anlattı

Makyaj sanatı konusunda kendisini geliştiren Dafine GmbH ve Kryolan Kosova Ltd.'nin Kurucusu Dafine Neziri, kusursuz makyaj yapmanın sırlarından bahsetti.

“Makyajda her bir adım önemlidir ve yaratıcılığı gerektirir!” diyerek makyaj sanatından püf noktalarından bahseden Neziri, bu alanda yetkinleşebilmek adına birçok eğitim aldığının vurgusunu yaptı.

MUD sertifikasını alarak makyaj sanatını profesyonel bir şekilde sürdüren Dafine Neziri, 2016 yılında Kosova’da Ulusal Yeterlilik Kurumu ve EBTB’den ilk akredite Makyaj Okulunu açtı. Sephora, Huda Beauty gibi markalarla çalışan Neziri, “Makyaj sanatını öğrenebilmek adına bu alanda yoğun bir şekilde çalıştım. Süreç içerisinde dikkat çeken markalar ve ünlü isimlerle birlikte çalışmalarda bulundum. Bu nedenle kusursuz makyaj konusunda kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Benzersiz bir makyaj için her şeyden önce yaratıcılığın ön planda olması gerekir. Ayrıca her bir adımda titiz bir çalışma oldukça önemlidir.” sözleriyle iyi bir makyaj için ne yapılması gerektiğinden bahsetti.

“Makyaj Uygulaması Öncesinde Cilt Temiz Olmalı”

Benzersiz bir makyaj için cildin temiz olması gerektiğinin altını çizen Dafine Neziri, “Biliyorsunuz cilt temiz olmadığında yapılan makyajın herhangi bir anlamı da olmaz. Bu nedenle cilt, çeşitli solüsyonlarla iyice temizlenmeli. Daha sonra gerekli uygulamalar yapılmalıdır.” ifadelerinde bulundu.

“Makyaj Bazı Cilde Eşit Şekilde Dağıtılmalı”

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Dafine Neziri, “Cildi temizledikten sonra makyaj bazını cilde eşit bir şekilde dağıtmalısınız. Bu, gözeneklerin kapanmasını ve cilt üzerinde homojen görünüm elde edilmesini sağlar.” sözleriyle makyaj bazının cilde eşit şekilde uygulanması gerektiğinden bahsetti.

“Far Öncesi Göz Çevresine Kapatıcı Uygulanmalı”

“Far öncesi göz çevresine mutlaka kapatıcı uygulamalısınız. Far seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Dağılmayan farlar kullanmanız, far uygulamasının çok daha efektif bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılacaktır.”

“Her Bir Adım, Yaratıcılığı Gerektiriyor”

Kusursuz bir makyaj için her bir adımın önemli olduğunu ifade eden Dafine Neziri, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Her bir adımda yaratıcılık ön planda olmalıdır. Kullandığınız ürünlerin kalitesi kadar bu ürünleri nasıl kullanmanız gerektiği de önemli. Bu nedenle ürünleri, yaratıcı bir şekilde kullanarak kusursuz bir makyaja ulaşabilirsiniz.”