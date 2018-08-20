Demir Eksikliği Anemisi Belirtileri

Çoğu zaman ise demir eksikliği anemisi başlangıcında belirtiler hafif ve yavaş gelişmektedir. Oluşabilecek belirtiler ise ayrıntılı olarak şöyle açıkalanabilmektedir:



Yorgunluk



Demir eksikliği anemisinin en sık görülen belirtisi kişinin kendisini yorgun hissetmesidir. Bunun nedeni, vücudun kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin denen bir proteine ihtiyaç duymasıdır. Demir eksikliği söz konusu olunca, hemoglobin vücuttaki oksijen taşıma görevini tam olarak yerine getirememektedir.



Yeterli miktarda hemoglobinin olmaması, vücutta enerji kaybına yol açmaktadır. Bununla birlikte, kalp de vücuda oksijen bakımından zengin olan kanı pompalamak için çok daha fazla çalışmaktadır. Bu da kişiyi oldukça yorabilmektedir.



Solgunluk



Cilt rengindeki solgunluk ve göz kapaklarının içindeki renksizlik demir eksikliği anemisinin bir belirtisi olabilmektedir.



Hemoglobin kana kırmızı rengini vermektedir. Bu nedenle de, demir eksikliği durumunda kişi cildindeki sağlıklı pempe rengini kaybedebilmektedir.



Bu solgunluk yüz, diş etleri, dudakların iç kısmı veya alt göz kapakları ve tırnaklar gibi bölgelerde gelişebilmektedir.



Solgunluk, orta veya ciddi anemi vakalarında daha sık görülmektedir.



Nefes Darlığı



Hemoglobin daha önce de belirtildiği üzere, kırmızı kan hücrelerinin vücudun etrafında oksijeni taşımasını sağlamaktadır. Demir eksikliği nedeniyle oluşan düşük hemoglobin seviyeleri, oksijenin de seviyesini azaltmaktadır. Bu da, kasların günlük aktiviteleri yapmak için ihtiyaç duyduğu oksijeni temin edememesine yol açmaktadır.



Sonuç olarak, oksijensiz kalan vücut harekete geçtiği zaman bu durum kişinin hızlı bir şekilde soluk alıp vermesine sebep olmaktadır. Nefes darlığı da demir eksikliği anemesinde sık görülen bir belirtidir.



Baş Dönmesi ve Baş Ağrısı



Kandaki demirin eksikliği kişide baş ağrısına yol açabilmektedir. Bu belirti diğerlerine oranla daha az görülmektedir, ancak anemisi olan pek çok insan baş dönmesi ve baş ağrısı yaşadığını belirtmektedir.



Demir eksikliği nedeniyle oluşan hemoglobin seviyelerindeki düşüş, beyne normalden çok daha az miktarda oksijen gitmesine yol açmaktadır. Bu nedenle de, beyinde bulunan kan damarı şişmekte ve ağrıya neden olmaktadır.



Kalp Çarpıntısı



Demir eksikliği düşük hemoglobin ve oksijen seviyeleri nedeniyle kalbin normalden daha fazla çalışmasına yol açmaktadır. Bu nedenle de, kalp çarpıntısı demir eksikliği anemisinin bir diğer belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır.



Daha ciddi vakalarda, bu durum genişlemiş bir kalbe, kalp üfürümüne veya kalp yetmezliğine yol açabilmektedir.



Diğerlerine oranla daha nadir görülen bu belirti, çok uzun süre boyunca demir eksikliğine maruz kalınması sonucu oluşabilmektedir.



Cilt ve Saç Kuruluğu



Demir eksikliği cildin ve saçın kurumasına neden olabilmektedir. Demir eksikliği nedeniyle zaten sınırlı olan oksijen vücut tarafından öncelikli olarak organlara ve dokulara gönderilmektedir. Bu durumda, cilt ve saç gibi alanlarda kuruluk ve yıpranma gibi belirtiler yaşanabilmektedir. Daha ciddi boyutlarda olan anemi, saç dökülmesi gibi sonuçlara da yol açabilmektedir.



Ağız ve Dil Problemleri



Dilin şişmesi, iltihaplanması ya da solgun ve pürüzlü bir görüntü alması demir eksikliği anemisi sonucu yaşanabilmektedir. Düşük hemoglobin seviyelerin dilin sağlıklı rengini kaybetmesine ve solgunlaşmasına yol açmaktadır. Diğer yandan, düşük miyoglobin (dili oluşturan kasları destekleyen protein) seviyeleri ise dilin ağrılı, pürüzlü ve şişmiş olmasına neden olmaktadır.



Daha ciddi vakalarda, demir eksikliği ağız içinde ağrılara, ülserlere, çatlaklara ve kuruluğa sebebiyet verebilmektedir.



Huzursuz Bacak Sendromu



Huzursuz bacak sendromu demir eksikliği anemisinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu, bacakların dinlendirilmesiyle ilgili güçlü bir dürtüye neden olmaktadır. Ayaklar ve bacaklarda garip bir sürünme veya kaşınma isteğine de yol açabilmektedir.



Yapılan araştırmalara göre, anemisi olan insanlarda huzursuz bacak sendromu daha fazla yaşanmaktadır.



Kırılgan Tırnaklar



Demir eksikliği daha az sık görülse de, el ve ayak tırnaklarının kırılgan olmasına yol açabilmektedir. Bununla birlikte, bu nadir bir yan etkidir ve genellikle sadece ciddi demir eksikliği anemisi vakalarında görülmektedir.



Diğer Belirtiler



Demir eksikliği bazı durumlarda, diğerlerine oranla daha nadir görülen belirtilere de neden olabilmektedir. Demir eksikliği anemisinin neden olabileceği diğer belirtiler ise şunlardır:



Pika olarak adlandırılan gıda dışındaki şeyleri yeme isteği oluşabilmektedir. Bunlar, buz, kil, kir, tebeşir veya kâğıt olabilmektedir. Hamilelik sırasında da yaşanabilmektedir.

Demir eksikliği vücutta oksijen azlığına neden olduğu için bu durum fiziksel olduğu kadar ruhsal olarak da kişiyi etkileyebilmektedir. Anemisi olan kişi kendini endişeli hissedebilmektedir.

El ve ayaklarda soğukluk, demir eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilen bir belirtidir. Bunun da nedeni yine vücuttaki oksijen yetersizliğidir.

Anemesi olan kişi enfeksiyonlara karşı daha eğilimli olabilmektedir. Bu nedenle, daha fazla hastalık yaşanması söz konusu olabilmektedir.



Demir Eksikliği Anemisi Nedir?



Demir, kandaki oksijeni taşıyan bir molekül olan hemoglobin üretimi de dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonunun korunmasında oldukça önemlidir. Kan sisteminde bulunan demir, ayrıca sağlıklı hücreleri, cildi, kılları ve tırnakları korumak için de gereklidir.



Yediğiniz besinlerden gelen demir, mide bağırsak yolunu oluşturan hücreler tarafından vücuda emilmektedir. Vücut tüketilen gıdalardaki demirin sadece küçük bir kısmını emmektedir. Demir daha sonra kan dolaşımına iletilmekte, burada transferrin adı verilen bir protein ona yapışmakta ve demiri karaciğere vermektedir.



Sonrasında demir, karaciğerde ferritin olarak depolanmakta ve kemik iliğinde yeni kırmızı kan hücrelerini yapmak için gerektiği gibi serbest bırakılmaktadır. Kırmızı kan hücreleri artık çalışamadığında (dolaşımdaki yaklaşık 120 günden sonra), dalak tarafından yeniden emilmektedir. Bu süreçten sonra eski hücrelerden gelen demir de vücut tarafından geri dönüştürülebilmektedir.



Anemi, vücudun yeterince sağlıklı kırmızı kan hücrelerine sahip olmadığı bir durumdur. Pek çok anemi çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan biri olan demir eksikliği anemisi ise vücudunuzda yeterli miktarda demir bulunmadığında oluşmaktadır. Demir eksikliği anemisi en yaygın anemi formudur.



Demir Eksikliği Anemisi Tedavisi



Demir eksikliği anemisi nasıl geçer? Demir eksikliği anemisi diğer bir tıbbi nedenden kaynaklanıyorsa, uygulanacak olan tedavi öncelikli olarak tıbbi nedene odaklanacaktır. Diğer yandan, anemi geçirdikten sonra ülser veya ağır regl dönemlerinin yaşanması durumunda da, doktorunuz mutlaka tedavi görmenizi önerecektir.



Eğer kan tahliliniz kırmızı kan hücresi sayınızın düşük olduğunu gösteriyorsa, vücudunuzda eksik olan demiri tedarik etmek için demir tabletleri reçete edilmektedir. Reçeteli tabletler, eczanelerde ve süpermarkette alabileceğiniz takviyelerden daha güçlüdür. Bu ilaçları yaklaşık olarak, 6 ay boyunca almanız gerekecektir.



Demir Eksikliği Anemisi İçin Hangi Doktora Gidilir?



Doktorların hemen hemen hepsi anemiyi teşhis ve tedavi edebilmektedir. Bununla birlikte, nedeni bulma ve iyileştirme yolculuğu sırasında, anemi olan bir hasta muhtemelen bir gastroenterolog (sindirim sistemi hastalıkları uzmanı) veya hematolog (kan hastalıkları uzmanı) tarafından tedavi edilecektir.