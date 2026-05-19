Devleti böyle soymuşlar! Özel hastanede akılalmaz vurgun

Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar otaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hasta olmamasına rağmen tüm cihazların çalışır gösterilerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir mercek altında tuttuğu özel sağlık kuruluşlarında, devleti zarara uğratan akılalmaz bir vurgun sistemi deşifre edildi. Mevzuata aykırı işlemlerle haksız kazanç sağladığı belirlenen üç sağlık kuruluşuna yönelik dün düğmeye basıldı.

23 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerin 18 ev ve 3 iş yerinde eş zamanlı düzenlediği baskınlarda çok sayıda evraka ve dijital materyale el konulurken; aralarında doktor, hemşire, hastane yöneticileri ve kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olan özel hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. A.Ş.'nin ise dün akşam saatlerinde Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Hasta olmamasına rağmen cihazları çalıştırmışlar

Soruşturma dosyasına giren ve bir hastane personeli tarafından gizlice cep telefonuyla çekilen yoğun bakım görüntüleri ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, yoğun bakım ünitesinde gerçekte hasta olmamasına rağmen, sanki yataklar doluymuş gibi tüm yaşam destek ünitelerinin ve tıbbi cihazların açık tutularak devlete fatura edildiği görüldü.

"Hepsini mi göstermişler. Burada hasta bile yok"

Personelin ise çekim yaparken, "Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı kaç kişi parasını aldı. Benim içerde 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Kapıda gördüm, ben pazartesi Dünya Diyalize gitmem. Saat 09.00'da buradan çıkacağım. Sabah 5'te uyandım. Diyor ki ‘Hayır gideceksin' Ne yapacağım o zaman ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobing. Makineye bağlı falan değil. Buda makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler. Burada hasta bile yok" ifadelerini kullandığı duyuldu.

