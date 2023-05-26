Devrim niteliğinde olay: Yapay zeka antibiyotik üretti

Bilim insanları yapay zeka yardımıyla antibiyotiklere dirençli bakterileri öldüren yeni bir antibiyotik üretti.

Antibiyotiklerin görevi bakterileri öldürmek. Ancak senelerdir aynı antibiyotiklerin kullanılması bakterilerin bu ilaçlara karşı bağışıklık geliştirmesine sebep oldu. Binlerce ilacın kimyasal yapısı ile eğitilen yapay zeka, sadece 1 buçuk saat içerisinde 6 bin 680 adet ilaç formülü önerdi. 240 tanesini laboratuvarda test eden araştırmacılar, dokuz adet potansiyel antibiyotik keşfetti. Aralarından biriyse etkisi çok yüksek olan Abaucin oldu.

Laboratuvar ortamında yapılan deney sonucu antibiyotiklere dayanıklı bir bakteri tarafından yarası enfekte olmuş farenin tedavi edildiği görüldü. Ancak yapılan deneyin ilginç çıkarımlarından biri de bu antibiyotiğin sadece tek bir bakteri türü üzerinde etkili olmasıydı. Antibiyotiklerin çoğu bakteri ayırmadan etkisini gösterirken Abaucin'in tek bir bakteri üzerinde etkili olması ilaca direncin oluşturulmasını engelleyebilecek.

Araştırmacılar yapay zeka yardımıyla üretilmiş ilk antibiyotiklerin 2030 yılında kullanılabileceğini tahmin ediyor.