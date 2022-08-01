Dikkat! Bilinçsizce yapılan sporlarda sakatlık riski

Dijital platformlardaki fonksiyonel fitness videoların yardımı ile evde spor yapmaya yeni başlayanlar egzersiz hareketlerini bilinçsiz denemeleri nedeniyle sakatlanmalar ve yaralanmalar yaşanıyor.

Neredeyse tüm kas gruplarının senkronize bir şekilde çalışmasını sağlayan bu egzersiz videoları, yağ yakımını hızlandırarak vücudu şekillendirirken, kas kütlesini de artırarak vücuda dayanıklılık kazandırıyor. Uzmanlar bu tür videolar ile yapılan egzersizlerin gözetim ile ve kişiye özel uygulanması gerektiği noktasında uyarıyor.

Hareketli yaşamın önemine yönelik giderek artan farkındalığın fonksiyonel fitness antrenmanlarını profesyonel sporcuların tekelinden çıkardığını belirten Spor Fizyoterapisti İhsan Taha Torğut, fonksiyonel fitness ve düzeltici egzersizler, sosyal medya platformları sayesinde her kesimden insanın yaşamına sürdürülebilir bir boyut getirildiğini belirtiyor. Toğrut'a göre bu videolarda amaç kalori harcamak değil, doğru kalori harcamak tüm kasların senkronize bir şekilde harekete geçirilmesi sayesinde vücuttaki en çetin yağlardan bile kurtulmak mümkün. Spor sırasında uygulanan hareketler setler halinde ve zorluk derecesi artırılarak yapıldığı bu tür egzersizlerden verim alabilmek için doğru şekilde uygulanması gerekiyor.

Uzman desteği şart

Fonksiyonel fitness egzersizleri ancak uzman desteği alınarak evde güvenli bir şekilde yapılırsa faydalı olur. Torğut, kısa sürede vücuda form kazandıran fonksiyonel fitness uygulamasının kişinin spor geçmişine, anlık kondisyon, esneklik, mobilite ve kas kuvvetine bağlı olarak kişiye özel ve uzman gözetiminde uygulanması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle fonksiyonel fitnessla yeni tanışanlarda risk çok daha fazla. Bu nedenle internette ve sosyal medya platformlarında sıkça rastlanan videolardaki egzersizleri uygulamadan önce bir uzmana danışılması ve fizyoterapist tarafından risk haritası belirlenmesinde fayda olduğunu paylaşıyor.